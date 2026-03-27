Μέση Ανατολή: Αμοιβαία πλήγματα σε Τεχεράνη και Ισραήλ, επέκταση των επιθέσεων στον Κόλπο

Εφιαλτική νύχτα με βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας, πληροφορίες για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ και έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

27 Μαρ. 2026 7:29
Pelop News

Σε κατάσταση γενικευμένου πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι τελευταίες ώρες σημαδεύτηκαν από πρωτοφανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες και την πρόσφατη 10ήμερη παύση που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.03.2026), οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν σφοδρό κύμα αεροπορικών επιθέσεων στην καρδιά της Τεχεράνης, στοχεύοντας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στρατιωτικές υποδομές του καθεστώτος.

Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν μαζική χρήση πυραύλων και drones, όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε κράτη του Κόλπου. Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, επλήγησαν στόχοι σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ (με έμφαση σε υποδομές συντήρησης των συστημάτων Patriot).

Σενάρια για χερσαία επέμβαση 

Παρά τη ρητορική περί διαπραγματεύσεων, πληροφορίες της Wall Street Journal αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος προσανατολίζεται προς χερσαία επιχείρηση. Ήδη εξετάζεται η αποστολή 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή, ενώ χιλιάδες πεζοναύτες έχουν λάβει εντολή ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη απαντά με πολεμική ιαχή, κάνοντας λόγο για ετοιμότητα κινητοποίησης 1.000.000 στρατιωτών.

Μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα

Η ένταση παραμένει στα ύψη και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Οι IDF εξέδωσαν κατεπείγουσα εντολή εκκένωσης για το χωριό Σετζούντ, προαναγγέλλοντας επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά drone FPV σε επιτυχημένο πλήγμα κατά ισραηλινού άρματος μάχης Merkava.

Διπλωματικός πυρετός στον ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η διολίσθηση προς μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύρραξη.

