Μέση Ανατολή: Γιατί η Ισπανία κόντραρε ευθέως ΗΠΑ και Τραμπ

«Η κυβέρνηση του Ισπανού σοσιαλιστή Πέντρο Σάντσες, με τη συνεπή στάση της, διασώζει την τιμή της Ευρώπης» ήταν το σχόλιο που έκαναν πολλοί, ως απάντηση στη «σημαία επανάστασης» που σήκωσε η Ισπανία κατά του Τραμπ, απαγορεύοντάς του, ρητά και κατηγορηματικά, να χρησιμοποιήσει αμερικανικές βάσεις στη χώρα για αεροπορικές επιθέσεις προς το Ιράκ.

Θόδωρος Τσίκας: «Κάθε χώρα έχει ιδιαιτερότητες» Οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν τη θέση ότι πρέπει να ελεγχθεί και να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μάριος Ευθυμιόπουλος: «Περιορισμένες οι επιλογές της» Η στάση της Ισπανίας αντανακλά προσήλωση στη στρατηγική αυτονομία και στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Στάθης Κυριακίκης: «Για την Ελλάδα ήταν μονόδρομος»

Θρασύβουλος Ευτυχίδης: «Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα θα το βρούμε μπροστά μας»

Για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ στηριζόμενος στην κατά δήλωσή του (αμφίβολη) ποιότητα της προσωπικής του ηθικής και όχι στις αρχές και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, επέλεξε να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς απολύτως καμία νομιμοποίηση.

