Μέση Ανατολή: Γιατί η Ισπανία κόντραρε ευθέως ΗΠΑ και Τραμπ
Ηταν η πιο υπεύθυνη στάση ή στάση εκ του ασφαλούς; Μποροσε να το κάνει και η Ελλάδα ή δεν γινόταν; Τι απαντάνε στην «Π» πολιτικοί αναλυτές και επιστήμονες.
Θόδωρος Τσίκας: «Κάθε χώρα έχει ιδιαιτερότητες»
Οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν τη θέση ότι πρέπει να ελεγχθεί και να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Μάριος Ευθυμιόπουλος: «Περιορισμένες οι επιλογές της»
Η στάση της Ισπανίας αντανακλά προσήλωση στη στρατηγική αυτονομία και στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
Στάθης Κυριακίκης: «Για την Ελλάδα ήταν μονόδρομος»
Θρασύβουλος Ευτυχίδης: «Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα θα το βρούμε μπροστά μας»
Για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ στηριζόμενος στην κατά δήλωσή του (αμφίβολη) ποιότητα της προσωπικής του ηθικής και όχι στις αρχές και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, επέλεξε να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς απολύτως καμία νομιμοποίηση.
