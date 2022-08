Μέση Ανατολή: Νεκρός από ισραηλινά πυρά έπεσε Παλαιστίνιος – Προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει αστυνομικούς στη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ερευνούσαν για όπλα σε ένα σπίτι στην πόλη Καφρ Άκαμπ όταν ο ύποπτος, ο Μουχάμαντ Αλ-Σάχαμ, επιτέθηκε στους αστυνομικούς με ένα μαχαίρι, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι οι αστυνομικοί απάντησαν πυροβολώντας τον Αλ-Σάχαμ, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

The moment when Israeli occupation forces evacuated young Palestinian man Mohammad Shaham after shooting and killing him during raiding his home in Kafr Aqab town, north occupied Jerusalem, pre dawn today. pic.twitter.com/1eY9Ukup4d

— irfan ansari (عرفان انصاری) (@Mr_irfan666) August 15, 2022