Μέση Ανατολή: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τον βαλλιστικό πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ενός «ζωτικής σημασίας στόχου» στο κεντρικό Ισραήλ, χρησιμοποιώντας έναν υπερηχητικό πύραυλο, είπε σήμερα, κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος, ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

Η οργάνωση θα συνεχίσει τις επιθέσεις της εωσότου «η ισραηλινή επιθετικότητα στη Λωρίδα της Γάζας τερματιστεί και η πολιορκία αρθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Houthi Military Spokesperson Yahya Sarea’s Statement in Sanaa, Yemen | Amaravati Today

Yahya Sarea, the military spokesperson for Yemen’s Houthis, delivers a statement from Sanaa, addressing key issues amid ongoing regional tensions. Stay updated on Yemen’s current affairs and… pic.twitter.com/7xruM4yJY7

