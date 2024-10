Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε ρωσικό στόχο στη Συρία

Οι δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησαν απόψε τον πρώτο ρωσικό τους στόχο.

Τεράστιες εκρήξεις σημειώθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Khmeimim, που βρίσκεται στη Συρία, ανατινάζοντας μία αποθήκη όπλων.

Η επιδρομή έγινε λίγα λεπτά αφότου ένα ιρανικό αεροπλάνο ξεφόρτωσε όπλα για τη Χεζμπολάχ.

Η ρωσική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε, αλλά απέτυχε να αναχαιτίσει τους πυραύλους.

BREAKING:

Huge explosions after Israel’s first ever strike on a Russian air base in Syria

Israeli hit a weapons depot at the Khmeimim Air Base moments after an Iranian plane unloaded weapons for Hezbollah

Russian air defenses were activated but failed to intercept the missiles pic.twitter.com/anDm0Vch6g

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024