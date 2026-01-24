Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Σε οριακό σημείο φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν δηλώνει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εν μέσω ενός αυξανόμενου απολογισμού νεκρών από τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, που πρωταγωνίστησαν στη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων, διαμηνύουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας. Ο επικεφαλής τους, στρατηγός Μοχαμάντ Πακπούρ, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, προειδοποιώντας για τις συνέπειες οποιασδήποτε «λανθασμένης κίνησης».

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε από το Nournews, μέσο που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Ιρανός στρατηγός τόνισε ότι οι Φρουροί και το ιρανικό κράτος είναι έτοιμοι να εκτελέσουν άμεσα κάθε εντολή της ανώτατης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. «Βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη», φέρεται να δήλωσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Το τεταμένο κλίμα ενισχύεται από τις αιματηρές εξελίξεις που ακολούθησαν τις μαζικές διαδηλώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου, οι οποίες ξέσπασαν μετά την απότομη υποτίμηση του ριάλ. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και καταστάλθηκαν με σκληρά μέτρα, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), περισσότεροι από 5.137 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εξετάζεται η επιβεβαίωση χιλιάδων ακόμη θανάτων. Τουλάχιστον 7.400 άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ η πραγματική έκταση της βίας παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί λόγω των περιορισμών στο διαδίκτυο και της περιορισμένης πρόσβασης σε πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κατηγορεί ξένες δυνάμεις για υποκίνηση των ταραχών, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις κινήσεις τόσο του Ιράν όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, φοβούμενη μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να θεωρείται υπαρκτός, καθώς οι διπλωματικές ισορροπίες δοκιμάζονται και τα στρατιωτικά μηνύματα γίνονται ολοένα και πιο σκληρά.

