Μέση Ανατολή: Στους 394 οι νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσα τους παιδιά

Αναμεσα στους νεκρούς  υπάρχουν και 83 παιδιά, λέει το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μέση Ανατολή: Στους 394 οι νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσα τους παιδιά
08 Μαρ. 2026 14:49
Pelop News

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο, αυτή την εβδομάδα, καθώς όπως ανακοινώθηκε υπάρχουν 394 νεκροί, ανάμεσά τους 83 παιδιά, λέει το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Την ίδια ώρα πυκνός μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, αλλά και πολλά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της ιρανικής πρωτεύουσας με καύσιμα

