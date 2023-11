Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ περικύκλωσε τη Γάζα – Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ απαντούν με ρουκέτες

Το Ισραήλ έχει κόψει τη Γάζα στα δύο, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, αφού οι αξιωματούχοι των IDF ισχυρίζονται ότι ελέγχουν όλους τους δρόμους που συνδέουν τον βορρά με τον νότο του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένου και του παραλιακού δρόμου, ενώ εκτυλίσσεται η 27η ημέρα του πολέμου εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι η Γάζα βρίσκεται υπό ισραηλινό κλοιό και πως «ολοκληρώθηκε η επιχείρηση περικύκλωσης» της περιοχής. Παράλληλα, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ απάντησαν με ρουκέτες μέσα στις πόλεις του Ισραήλ, καθώς οι σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στη Μέση Ανατολή.

«Θα επαναλάβουμε πολλές φορές την 7η Οκτωβρίου μέχρι να αφανιστεί το Ισραήλ», απειλούν οι ισλαμιστές, σχεδόν ταυτόχρονα με τις ανακοινώσεις του Ισραήλ, λέγοντας ότι η Γάζα θα αποδειχθεί «συμφορά» και ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες θα βγουν από τον θύλακα «σε μαύρους σάκους», δηλαδή νεκροί.

«Η Γάζα θα αποτελέσει τη συμφορά του Ισραήλ», είπε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε ένα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς. Απευθυνόμενους στους Ισραηλινούς, πρόσθεσε ότι θα πρέπει να περιμένουν την επιστροφή «περισσότερων στρατιωτών (τους) σε μαύρους σάκους».

Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 9.000 από την ημέρα της έναρξης του πολέμου μέχρι σήμερα. Άλλωστε, πολύνεκρο ήταν και ο νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ που έγινε καταφύγιο αμάχων.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς στον Λίβανο εκτόξευσε 12 ρουκέτες εναντίον της πόλης Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram. Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι στην Κιριάτ Σμόνα από τις ρουκέτες που εκτόξευσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ.

Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση, ένα κτίριο χτυπήθηκε και πολλά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Λίγη ώρα αργότερα, μια πηγή της λιβανέζικης Χεζμπολάχ είπε ότι η οργάνωση αυτή εξαπέλυσε ταυτόχρονα 19 διαφορετικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων. Σύμφωνα με αυτό το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, στους στόχους περιλαμβάνονταν και θέσεις του ισραηλινού στρατού.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού και, για πρώτη φορά, χρησιμοποίησε drones παγιδευμένα με εκρηκτικά.

Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα και πυρά πυροβολικού σε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σε μια οξεία κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Αψιμαχίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων σημειώνονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αφού η Χαμάς εισέβαλε στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου και το Ισραήλ της κήρυξε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα πρόκειται να μιλήσει αύριο Παρασκευή δημοσίως για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου.

Στην ανακοίνωσή της η σιιτική οργάνωση ανέφερε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν 19 ταυτόχρονα πλήγματα σε θέσεις του ισραηλινού στρατού, χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους, βλήματα πυροβολικού και άλλα όπλα.

Δύο drones που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν μια θέση της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης στη διαφιλονικούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα.

Το Ισραήλ έπληξε τα περίχωρα της πόλης Χιγιάμ, που απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άμαχος, όπως είπε ο δήμαρχος Αλί Ρασίντ. «Το σπίτι του έπιασε φωτιά και ο κόσμος μαζεύτηκε για να την σβήσει», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters. Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι οι βομβαρδισμοί και από τις δύο πλευρές ήταν σφοδρότεροι και περισσότεροι από τις προηγούμενες ημέρες και περιλάμβαναν «όλη την περιοχή».

Hamas armed wing showcases its hit and run warfare against Israeli military in Gaza:

• Hamas fighter gets out of a tunnel, places an explosive to Israeli tank, and then moves away, next he fired an anti-tank rocket.

• He goes back to the tunnel. pic.twitter.com/DPwtQKDFab

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 2, 2023