Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 10 οι νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στα ανατολικά του Λιβάνου ΒΙΝΤΕΟ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές που είχαν στόχο δύο τοποθεσίες της περιοχής Μπααλμπέκ-Χερμέλ στον ανατολικό Λίβανο με τον ισραηλινό στρατό να συνεχίζει τους μαζικούς βομβαρδισμούς του στα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σε έναν «προκαταρκτικό απολογισμό» το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για «επιδρομές του ισραηλινού εχθρού» στις οποίες σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι στο χωριό Αμχάζ και άλλοι δύο στο χωριό Σαράουνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδιδε για πλήγματα σε αρκετές ανατολικές περιοχές της χώρας, για τα οποία δεν είχαν προηγηθεί από τον ισραηλινό στρατό εντολές εκκένωσης.

⚡️🇱🇧BREAKING: 12 martyrs in a preliminary toll of a massacre where the Israeli occupation bombed a funeral gathering in Bazaliyah in the Bekaa, Lebanon.

The Bekaa massacres since this morning:

– 13 martyrs north of Baalbek in Amhaz.

– 6 martyrs in Harbata.

– 2 martyrs in… pic.twitter.com/8NWIthXjaO

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 1, 2024