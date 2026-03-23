Μέση Ανατολή: Τριγωνικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη έχει βάλει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, λέει το CBS

Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης στο Ιράκ προς αμερικανική βάση στη Συρία

Μέση Ανατολή: Τριγωνικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη έχει βάλει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, λέει το CBS
23 Μαρ. 2026 22:30
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τον  Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να σταματήσουν για πέντε ημέρες τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν «παραγωγικές συνομιλίες». Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία συμφωνίας και θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία το επόμενο 5ήμερο με το Ιράν.

Παράλληλα φαίνεται ότι οι  Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να πρότειναν τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ,  καθώς αυτή επιβεβαίωσε στο Al-Monitor τουρκική πηγή.

Η πρόταση για τις συνομιλίες και οι πιθανές διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω μεσαζόντων, στους οποίους περιλαμβάνεται η Τουρκία, ανέφερε η πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε σήμερα (23/3/2026) ότι καταρτίζονται «ειδικά σχέδια» που στοχεύουν το Τελ Αβίβ και ορισμένους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι τα σχέδια «θα εξαλείψουν εντελώς κάθε ελπίδα διαπραγμάτευσης από το μυαλό των επιτιθέμενων», αλλά δεν διευκρίνισαν τι αφορούν τα σχέδια αυτά.

Όμως σε παρέμβασή του μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προστατεύσει τα ζωτικά του συμφέροντα σε κάθε περίπτωση.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον «φίλο του» Τραμπ.

Μετέφερε ακόμη την άποψη του Αμερικανού προέδρου ότι «υπάρχει η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα τεράστια επιτεύγματα των IDF και του αμερικανικού στρατού προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, τονίζει ο Νετανιάχου, το Ισραήλ «συνεχίζει να επιτίθεται, στο Ιράν και στο Λίβανο».

«Συντρίβουμε το πυραυλικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα, και συνεχίζουμε να χτυπάμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», λέει. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξοντώσαμε ακόμη δύο πυρηνικούς επιστήμονες, και το χέρι μας παραμένει απλωμένο».

Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης στο Ιράκ προς αμερικανική βάση στη Συρία
Τουλάχιστον επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την πόλη Ράμπια του Ιράκ προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Η επίθεση αυτή είναι η πρώτη αυτού του είδους αφού ξεκίνησε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν.

Μια πλατφόρμα εκτόξευσης ρουκετών, τοποθετημένη πάνω σε ένα καμένο φορτηγό, βρέθηκε στην περιοχή της Ράμπια, στα δυτικά της Μοσούλης. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση των επτά ρουκετών προς τη βάση Ρμεϊλάν της Συρίας.

Αυτή είναι η πρώτη διασυνοριακή επίθεση με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία, είπαν οι πηγές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα ενώ πετούσε πάνω από το προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν.

CBS: Οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
Επανέρχεται η συζήτηση για το αν οι Ιρανοί έχουν τοποθετηθεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, με το CBS να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει περί τις 12 νάρκες.

