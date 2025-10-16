Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας

Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.000.000 ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”

16 Οκτ. 2025 12:11
Pelop News

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται τα πρώτα επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας στις δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης και αποκλεισμού, καθώς και της περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών των σχετικών Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της δράσης αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε ΑΕΙ:

  • Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο
  • Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο στην πανεπιστημιακή κοινότητα του κάθε ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών
  • Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης
  • Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και στην απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία
  • Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Οι πρώτες επτά πράξεις, προϋπολογισμού  4.250.000 ευρώ, αφορούν: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης.
