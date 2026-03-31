Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους

Δύο αιώνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, το γεγονός που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση και συγκίνησε βαθιά τη διεθνή κοινή γνώμη, το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο επιλέγει να τιμήσει την επέτειο με έναν διαφορετικό τρόπο: μέσα από μια ταινία μικρού μήκους που γεννήθηκε από συλλογική δουλειά, έρευνα και δημιουργική συμμετοχή της σχολικής κοινότητας.

Η παραγωγή φέρει τον τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026: Η Έξοδος των Ελεύθερων Πολιορκημένων» και επιχειρεί να συνδέσει τη μεγάλη ιστορική στιγμή του 1826 με τη σημερινή ανάγκη διατήρησης της μνήμης. Η ταινία δεν περιορίζεται σε μια απλή αναπαράσταση γεγονότων, αλλά προσεγγίζει την Έξοδο ως βίωμα, ως ιδέα και ως παρακαταθήκη που φτάνει έως το σήμερα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε δύο σημεία της Κορινθίας με έντονο ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, την Παλαιά Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι και το Κάστρο του Αγιονορίου. Στο εγχείρημα συμμετείχαν 42 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι ανέλαβαν να ζωντανέψουν πρόσωπα, συναισθήματα και στιγμές από το Μεσολόγγι του 1826, αποδίδοντας με αφοσίωση τους ρόλους τους και μεταφέροντας τη διδασκαλία της Ιστορίας έξω από τη σχολική αίθουσα και μέσα σε φυσικά σκηνικά που ενίσχυσαν τη δύναμη της εικόνας.

Η ταινία αναπτύσσεται σε οκτώ διακριτές ενότητες, καθεμία από τις οποίες φωτίζει και μια διαφορετική όψη της πολιορκίας και της Εξόδου. Από τον όρκο και την πνευματική προετοιμασία των αγωνιστών, μέχρι τη μορφή του φιλελληνισμού, τον ποιητικό απόηχο του Σολωμού, τη μορφή της μάνας μέσα στην πολιορκία, την εγκατάλειψη, την έσχατη έφοδο και, τελικά, τη σύνδεση με το παρόν, το έργο χτίζει ένα συνεχές ανάμεσα στην ιστορική θυσία και τη σύγχρονη συνείδηση.

Ιδιαίτερη θέση στο φιλμ έχει η τελική σκηνή, με τίτλο «Η Ανάσα του 2026», όπου οι 42 μαθητές σχηματίζουν με τα σώματά τους τη λέξη «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», δίνοντας ένα σύγχρονο, συμβολικό κλείσιμο στην αφήγηση και υπογραμμίζοντας ότι η έννοια της ελευθερίας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανή και ενεργή.

Τη σύλληψη της ιδέας, το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτιος Γκούμας, δάσκαλος της ΣΤ΄ Δημοτικού, διδάκτωρ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Αριστοτελείου τα τελευταία πέντε χρόνια. Η επιλογή του να μεταφέρει το μάθημα της Ιστορίας στο πεδίο της εικόνας και της εμπειρίας αποτυπώνει μια ευρύτερη εκπαιδευτική φιλοσοφία, που βλέπει τη γνώση όχι ως αποστήθιση, αλλά ως προσωπική και συλλογική συνάντηση με το παρελθόν.

Το αισθητικό και τεχνικό αποτύπωμα της παραγωγής φέρει η NB Filmworks, με τους Τάκη Νικολόπουλο και Γιάννη Μπερούκα (John Berk) να αναλαμβάνουν τη βιντεοσκόπηση και το μοντάζ, αποτυπώνοντας με κινηματογραφική φροντίδα τις διαφορετικές όψεις του έργου. Τους υπότιτλους επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες Αγγλικών του σχολείου Μαρία Φωτή, Ευδοκία Κελλάρη και Ελένη Κυριαζή.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή των οικογενειών των μαθητών, που στήριξαν ενεργά την προσπάθεια, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η παραγωγή αυτή δεν ήταν μια μεμονωμένη σχολική δράση, αλλά μια ευρύτερη κοινότητα μνήμης και συμμετοχής. Μέσα από αυτό το πλέγμα συνεργασίας, το σχολείο λειτούργησε ως χώρος δημιουργίας, ιστορικής συνείδησης και κοινής αναφοράς.

Όπως αποτυπώνεται και στο συνοδευτικό σημείωμα της ταινίας, το εγχείρημα γεννήθηκε από την ανάγκη να φτάσει το πνεύμα του 1826 στην καρδιά του 2026. Να γίνει δηλαδή η ιστορική γνώση εμπειρία, εικόνα, κίνηση και εσωτερική κατάκτηση για τα παιδιά που τη μελετούν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο της προσπάθειας: ότι η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν προσεγγίζεται μόνο ως επέτειος, αλλά ως μια ζωντανή υπόμνηση χρέους, μνήμης και ελευθερίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



