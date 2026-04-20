Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων γίνεται αφορμή για μια μεγάλη εκπαιδευτική και επιστημονική διοργάνωση στο Μεσολόγγι. Στις 25 και 26 Απριλίου, το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο θα φιλοξενήσει ένα συνέδριο πανελλήνιας εμβέλειας, με στόχο να συνδέσει την ιστορική μνήμη με τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

20 Απρ. 2026 12:54
Pelop News

Τα 200 χρόνια από την Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων συνιστούν έτος-ορόσημο για την πορεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το Μεσολόγγι ταυτίστηκε, όσο καμία άλλη ελληνική πόλη, με την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Ο αγώνας των Μεσολογγιτών κατέστη κοινός αγώνας όλων των Ελλήνων. Η περίπτωση του Μεσολογγίου αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη δύναμη της συλλογικότητας και τη σημασία της συμφιλίωσης, της ομόνοιας και της αλληλεγγύης — αξίες που, όταν ενεργοποιούνται, οδηγούν σε σπουδαία επιτεύγματα.

Σε μια εποχή κατά την οποία δοκιμάζονται τα όρια της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της ταυτότητας, η αυτοθυσία των Ελευθέρων Πολιορκημένων αναδεικνύει διαχρονικά πρότυπα αγώνα, συνεργασίας, ελπίδας, υπέρβασης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών μεταβολών, οι αξίες αυτές αποκτούν νέο και επίκαιρο νόημα. Οι νέοι καλούνται να αναζητήσουν το δικό τους «Μεσολόγγι» και να σταθούν με θάρρος απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, η κοινωνική ανισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας θεωρεί καθήκον της να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από μια δράση πανελλήνιας εμβέλειας. Στόχος είναι η ανάδειξη αξιών και προτύπων για τους μαθητές και τις μαθήτριες, η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και η ενδυνάμωσή τους ως κριτικά σκεπτόμενων πολιτών του αύριο, καθώς και η απόδοση τιμής στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνεται διήμερο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Όλη η Ελλάδα ένα Μεσολόγγι: 200 χρόνια Εκπαίδευση και Αξίες σε Διαχρονικό Διάλογο», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Οι εργασίες θα διεξαχθούν το διήμερο 25 και 26 Απριλίου 2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου κατά τις ώρες 09.00 – 21.00.

Το συνέδριο περιλαμβάνει: Κεντρικές ομιλίες διακεκριμένων ιστορικών, εισηγήσεις στελεχών της εκπαίδευσης, παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών που θα εκπονηθούν σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες, με κεντρικό άξονα τη συμβολή περιοχών της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών στον αγώνα των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Το συνέδριο θα κλείσει με τη μουσικοθεατρική παράσταση «πάντ΄ανοιχτά πάντ΄άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» από το Μουσικό Σχολείο Πατρών σε σύμπραξη με τη θεατρική ομάδα της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας και τη μικτή χορωδία «Amabile».

Οι κεντρικές ομιλίες, οι εισηγήσεις και οι εργασίες των εκπαιδευτικών θα συγκεντρωθούν σε συλλογικό τόμο, ο οποίος θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN και θα αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη για την εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, καθώς και για τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης περιορισμένου αριθμού έντυπων αντιτύπων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
