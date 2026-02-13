Μεσολόγγι: Δύο συλλήψεις οδηγών – Μέθη, χωρίς δίπλωμα και παραβάσεις τροχαίας

Δύο συλλήψεις οδηγών σημειώθηκαν στο Μεσολόγγι μέσα σε λίγες ώρες. Οι έλεγχοι της αστυνομίας αποκάλυψαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και περιπτώσεις στέρησης άδειας οδήγησης.

Μεσολόγγι: Δύο συλλήψεις οδηγών – Μέθη, χωρίς δίπλωμα και παραβάσεις τροχαίας
13 Φεβ. 2026 13:41
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις οδηγών προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια και την τήρηση της τροχαίας νομοθεσίας.

Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Ο.Π.Δ.Ι. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κινούνταν υπό την επήρεια μέθης, ενώ παράλληλα στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί πρόσφατα για τροχονομική παράβαση.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε χθες το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου συνέλαβαν άνδρα που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο επίσης για τροχαία παράβαση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

 

