Μεσολόγγι: Καβγάς κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι – Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, όπου άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι επιχείρησε να τραυματίσει πεζό με μαχαίρι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Μεσολόγγι: Καβγάς κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι – Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
21 Φεβ. 2026 12:56
Pelop News

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που καταγγέλθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 20ής Φεβρουαρίου 2026, όταν ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με άνδρα που κινούνταν πεζός. Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να αποπειράθηκε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Ο Απόλλων με άγχος έκανε τη δουλειά και επέστρεψε στις επιτυχίες, ΦΩΤΟ
17:06 Ο Παναιγιάλειος με καρέ καθάρισε τον Ερμή Μελιγούς
17:00 Τι είναι η κατάχρηση bonus και το arbitage
16:59 Σπουδαία ισοπαλία της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη
16:56 Η Παναχαϊκή έκανε το καθήκον της και νίκησε στο Γύθειο
16:48 Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
16:36 Κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο με «νερό», «λουλούδια» και «ψωμιά» για ονομασίες κοκαΐνης και κάνναβης
16:24 Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δοκιμάζεται στη Λαμία
16:00 Ο Απόλλων στο -5 στο ημίχρονο με τον Ηλυσιακό
15:57 Η Παναχαϊκή προηγείται στο ημίχρονο του Πανγυθεατικού, προβάδισμα και για Παναιγιάλειο
15:48 Ηράκλειο: Το «επίδομα χρυσαφικών» άδειασε μπιζουτιέρα 65χρονης – Παρέδωσε τα κοσμήματά της σε δήθεν λογιστή
15:36 Λήμνος: Πλημμύρισε η Μύρινα μετά την υπερχείλιση ποταμού – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ζημιές στο οδικό δίκτυο
15:24 Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες – Ένας νεκρός, σκηνές πανικού και μαζική εκκένωση ΒΙΝΤΕΟ
15:21 Καθαρά Δευτέρα: Αλλάζει χώρος η εκδήλωση στον Κόκκινο Μύλο – Πού θα πραγματοποιηθεί τελικά
15:12 Με φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 ΦΩΤΟ
15:05 Πάτρα: ΙΧ μπήκε σε φυλασσόμενη διάβαση – Το τρένο φρέναρε αλλά δεν πρόλαβε ΦΩΤΟ
15:00 Ρεκόρ γεννήσεων μεσογειακής φώκιας στις Σποράδες – Ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης για το προστατευόμενο είδος
14:48 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν θα μου απαγορεύσει κανείς την είσοδο σε νοσοκομείο» – Αιχμές και για Κωνσταντοπούλου
14:36 Κύκλωμα κοκαΐνης με «κωδικούς» στη Ρόδο: Στην κύρια ανάκριση η μεγάλη δικογραφία – 28 εμπλεκόμενοι, πέντε συλλήψεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ