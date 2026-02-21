Μεσολόγγι: Καβγάς κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι – Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που καταγγέλθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 20ής Φεβρουαρίου 2026, όταν ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με άνδρα που κινούνταν πεζός. Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να αποπειράθηκε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

