Μεσολόγγι: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης με την αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας ΒΙΝΤΕΟ

Με ιδιαίτερη επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα ανήμερα της Εθνικής μας επετείου, η εκδήλωση τιμής και η αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας στο Μεσολόγγι. Η δράση, που αποτελεί κεντρικό σημείο των επετειακών εκδηλώσεων, αναβίωσε τις ιστορικές στιγμές της πολιορκίας του 1826, αναδεικνύοντας τη σθεναρή αντίσταση των υπερασπιστών της πόλης έναντι των δυνάμεων του Κιουταχή.

Η φετινή διοργάνωση υλοποιήθηκε από τον Όμιλο Φίλων Φορεσιάς και Οπλισμού «Λιάρος», σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τη ζωντανή αναπαράσταση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα γεγονότα που σημάδεψαν την ηρωική Έξοδο, με έμφαση στην αυτοθυσία και το ιστορικό βάρος της επετείου.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου, ενώ η αρτιότητα της εκδήλωσης απέσπασε θετικά σχόλια, ενισχύοντας το μήνυμα της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ενότητας.

Πηγή: nafpaktianews.gr

