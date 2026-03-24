Μεσολόγγι: Σύλληψη αλλοδαπού για διευκόλυνση παράνομης παραμονής – Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρεις χωρίς έγγραφα
Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα στο Νεοχώρι προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο ελέγχου που οδήγησε και στον εντοπισμό τριών ακόμη αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών στη χώρα.
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στο Νεοχώρι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση που αφορά τη διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν ακόμη τρεις αλλοδαποί.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις επιβαίνοντες στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων που να νομιμοποιούν την παραμονή τους στη χώρα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και εκείνοι.
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ενώ όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.
