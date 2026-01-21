Μετά την Ανδαλουσία νέοι εκτροχιασμοί τρένων στην Καταλονία, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Με νωπή τη μνήμη της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανδαλουσία με 42 νεκρούς στην Ισπανία, το βράδυ της Τρίτης 20/01/2026, δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Καταλονία.

Στο περιστατικό της Βαρκελώνης έχασε τη ζωή ο οδηγός τρένου και έχουν τραυματιστεί 37 άτομα, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Καταλονίας (SEM), αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais.

Το ατύχημα συνέβη μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní, d’Anoia και Gelida στην Βαρκελώνη όταν πτυχίο αντιστήριξης έπεσε πάνω στον συρμό κατά τη διέλευσή του, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία.

🔴 11 ambulàncies i un equip de bombers s’han traslladat al lloc de l’accident a Gelida per atendre els ferits. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/rkg0zvDAkC — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026

Στο δεύτερο περιστατικό, στην επαρχία της Ζιρόνα, εκτροχιάστηκε τρένο της γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



