Μετά την Ανδαλουσία νέοι εκτροχιασμοί τρένων στην Καταλονία, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Δυο εκτροχιασμοί τρένων, μ’ έναν νεκρό, στην Καταλονία, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.

21 Ιαν. 2026 7:12
Pelop News

Με νωπή τη μνήμη της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανδαλουσία με 42 νεκρούς  στην Ισπανία, το βράδυ της Τρίτης  20/01/2026, δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης  στην Καταλονία.

Στο περιστατικό της Βαρκελώνης  έχασε τη ζωή ο οδηγός τρένου και έχουν τραυματιστεί 37 άτομα, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Καταλονίας (SEM), αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais.

Το ατύχημα συνέβη μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní, d’Anoia και Gelida στην Βαρκελώνη όταν πτυχίο αντιστήριξης έπεσε πάνω στον συρμό κατά τη διέλευσή του, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία.

 

Στο δεύτερο περιστατικό, στην επαρχία της Ζιρόνα, εκτροχιάστηκε τρένο της γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας

