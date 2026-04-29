Η ΕΣΚΑ-Η ωριμάζει και γίνεται ακόμη πιο ενωμένη και πιο δυνατή μετά τις εκλογές της 11ης Μαΐου, στα πρότυπα των μεγάλων Ενώσεων της χώρας μας.

Μετά την κάλπη της 11ης Μαΐου μια ακόμη πιο ενωμένη και δυνατότερη ΕΣΚΑ-Η Ο Παναγιώτης Λυκούδης θα συνεχίσει στην προεδρεία της ΕΣΚΑ-Η
29 Απρ. 2026 23:44
Αυτό που συνέβη σήμερα στην ΕΣΚΑ-Η έχει τεράστια αξία. Ιστορική αξία. Μπασκετική αξία. Με τη συγκρότηση ενός ενιαίου κι ενωτικού ψηφοδελτίου ενόψει των εκλογών που θα γίνουν στα μέσα Μαΐου, η Ενωση απέδειξε στην πράξη ότι ενηλικιώθηκε. Οτι τα μέλη της δείχνουν μια απίστευτη ωριμότητα. Οτι στον χώρο κυριαρχεί, πλέον, μια καινούργια αντίληψη για το κοινό καλό του αθλήματος στην περιοχή μας, μια αντίληψη η οποία απομακρύνει την τοξικότητα, που διώχνει τα μικροσυμφέροντα και τους ανταγωνισμούς, που φέρνει κοντά παράγοντες, προπονητές, φιλάθλους και φυσικά αθλητές.

Ο παρανομαστής είναι, πλέον, ξεκάθαρος: Η ανάπτυξη του μπάσκετ. Και η πρόοδος ενός σωματείου θα συμπαρασύρει και τα άλλα μέσα από συνεργασίες, συναγωνισμό – όχι ανταγωνισμό – κι ευγενή άμιλλα. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, σε όλες τις μεγάλες Ενώσεις της χώρας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κι αλλού, πλέον, θα συμβεί και στα μέρη μας, υπό την προεδρεία του Παναγιώτη Λυκούδη και των συνεργατών του. Με την ομάδα, μάλιστα, να πλαισιώνεται από πολλά ικανά στελέχη, με εμπειρία και ενθουσιασμό, με ικανότητες και αφοσίωση στο άθλημα, αλλά και με εκπροσώπηση σε όλη την επικράτεια της Ενωσης, στα νησιά, στην Ηλεία, κλπ.

Το επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό και το πλήρες πλάνο του Παναγιώτη Λυκούδη για τη νέα θητεία του, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», θα περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες, νέα μπασκετικά ιβέντ, αλλά και περισσότερη τηλεοπτικότητα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ-Η για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, ενόψει των αρχαιρεσιών της 11ης Μαΐου:

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑ-Η ανακοινώνεται ότι :  

  1. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των Υποψηφιοτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας – Ηλείας για τις επερχόμενες Εκλογές .
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια προέβη , στον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων των υποψηφιοτήτων , όπως ορίζει το καταστατικό και ο αντίστοιχος Αθλητικός Νόμος ,  και Αποφασίζει – Ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα των υποψηφιοτήτων των αρχαιρεσιών της 11-05-2026.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΛΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΙΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

