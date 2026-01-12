Μετά τους οδικούς άξονες το τρένο περιμένει: Η σιδηροδρομική σύνδεση προτεραιότητα της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου

Μετά τους οδικούς άξονες το τρένο περιμένει: Η σιδηροδρομική σύνδεση προτεραιότητα της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια Στιγμιότυπο από την τελευταία συνάντηση του Κώστα Κυρανάκη με τους φορείς της Πάτρας για την έλευση του τρένου
12 Ιαν. 2026 11:30
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της εποχής των μεγάλων οδικών έργων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει και η Πάτρα βρίσκεται στον προθάλαμο της επόμενης μεγάλης μετάβασης στις υποδομές. Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες έντονης επένδυσης στους αυτοκινητοδρόμους, για πολλούς το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά-ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεγάλων οδικών αξόνων και ανοίγει ο δρόμος για τη στροφή στον σιδηρόδρομο.

Για την Πάτρα, η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου. Η πόλη συνδέεται πλέον πλήρως και με ασφάλεια με την Ολυμπία Οδό, ενισχύοντας τον ρόλο της ως δυτικής πύλης της χώρας. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία αναδεικνύει ταυτόχρονα και το μεγάλο κενό: την απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με το εθνικό δίκτυο εδώ και 15 χρόνια.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγράφεται κινητικότητα για ένα πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο επαναφοράς του τρένου στην Πάτρα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη. Για την Αχαΐα η σιδηροδρομική επανασύνδεση δεν είναι απλώς συγκοινωνιακό έργο, αλλά αναπτυξιακή προϋπόθεση που αφορά το λιμάνι, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη θέση της πόλης στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη σύσκεψη στην Πάτρα με την παρουσία του Κώστα Κυρανάκη, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής και των λοιπών φορέων, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη, αλλά αποκαλυπτική για το πού πραγματικά βρίσκεται σήμερα το ζήτημα του σιδηροδρόμου στην πόλη.

Καταρχάς, η ίδια η σύσκεψη έχει πολιτική σημασία. Το γεγονός ότι το υπουργείο επανέφερε με συγκεκριμένο τρόπο στο τραπέζι την υπόθεση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας, μετά από χρόνια στασιμότητας, δείχνει ότι αναγνωρίζεται πλέον θεσμικά πως η αποκοπή της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας από το εθνικό δίκτυο δεν είναι βιώσιμη ούτε πολιτικά ούτε αναπτυξιακά. Η αναφορά σε «ρεαλιστικότερες λύσεις» σηματοδοτεί, έστω και έμμεσα, μια απομάκρυνση από τα σχέδια υψηλού κόστους και μεγάλου χρόνου ωρίμανσης που λειτουργούσαν ως άλλοθι αδράνειας.

Από την άλλη πλευρά, η στάση της δημοτικής αρχής παραμένει συνεπής, αλλά και εγκλωβισμένη. Η επιμονή στη λύση της πλήρους υπογειοποίησης, ως μόνης αποδεκτής επιλογής, εκφράζει υπαρκτές κοινωνικές και πολεοδομικές ανησυχίες, όμως ταυτόχρονα αγνοεί τις σημερινές δημοσιονομικές, τεχνικές και χρονικές συνθήκες. Στην πράξη, αυτή η θέση -χωρίς εναλλακτικές προτάσεις κινδυνεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός καθυστέρησης, ακόμη κι αν προβάλλεται ως θέση αρχής.

Οι υπόλοιποι φορείς της πόλης φαίνεται να κινούνται πιο πραγματιστικά. Επιμελητήρια, τεχνικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι η «τέλεια λύση», αλλά η επανασύνδεση της Πάτρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έστω και σταδιακά. Η απουσία τρένου πλήττει το λιμάνι, ακυρώνει τη δυνατότητα εμπορευματικών ροών και καθηλώνει τη θέση της πόλης στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Το πρόβλημα της Πάτρας δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά πολιτικό και στρατηγικό. Αν δεν υπάρξει σύνθεση ανάμεσα στη θεσμική ευθύνη του κράτους και στην τοπική απαίτηση για ποιότητα ζωής, ο κίνδυνος είναι η πόλη να χάσει -για ακόμη μία φορά- το τρένο της εποχής. Η συγκυρία είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να περάσει η Πάτρα από τη διαρκή διεκδίκηση στη σταδιακή υλοποίηση.

Παράλληλα, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου πρέπει να επανενταχθεί και αυτό στο εθνικό δίκτυο με έργα μικρότερης κλίμακας, αλλά μεγάλης σημασίας για τη συνοχή της περιοχής.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Πάτρα καλείται να πάψει να είναι το τέρμα των υποδομών και να μετατραπεί σε ενεργό κόμβο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναστάτωση από φωτιά στην αίθουσα Τύπου ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ