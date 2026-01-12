Μετά τους οδικούς άξονες το τρένο περιμένει: Η σιδηροδρομική σύνδεση προτεραιότητα της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της εποχής των μεγάλων οδικών έργων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει και η Πάτρα βρίσκεται στον προθάλαμο της επόμενης μεγάλης μετάβασης στις υποδομές. Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες έντονης επένδυσης στους αυτοκινητοδρόμους, για πολλούς το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά-ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεγάλων οδικών αξόνων και ανοίγει ο δρόμος για τη στροφή στον σιδηρόδρομο.

Για την Πάτρα, η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου. Η πόλη συνδέεται πλέον πλήρως και με ασφάλεια με την Ολυμπία Οδό, ενισχύοντας τον ρόλο της ως δυτικής πύλης της χώρας. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία αναδεικνύει ταυτόχρονα και το μεγάλο κενό: την απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με το εθνικό δίκτυο εδώ και 15 χρόνια.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγράφεται κινητικότητα για ένα πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο επαναφοράς του τρένου στην Πάτρα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη. Για την Αχαΐα η σιδηροδρομική επανασύνδεση δεν είναι απλώς συγκοινωνιακό έργο, αλλά αναπτυξιακή προϋπόθεση που αφορά το λιμάνι, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη θέση της πόλης στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη σύσκεψη στην Πάτρα με την παρουσία του Κώστα Κυρανάκη, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής και των λοιπών φορέων, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη, αλλά αποκαλυπτική για το πού πραγματικά βρίσκεται σήμερα το ζήτημα του σιδηροδρόμου στην πόλη.

Καταρχάς, η ίδια η σύσκεψη έχει πολιτική σημασία. Το γεγονός ότι το υπουργείο επανέφερε με συγκεκριμένο τρόπο στο τραπέζι την υπόθεση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας, μετά από χρόνια στασιμότητας, δείχνει ότι αναγνωρίζεται πλέον θεσμικά πως η αποκοπή της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας από το εθνικό δίκτυο δεν είναι βιώσιμη ούτε πολιτικά ούτε αναπτυξιακά. Η αναφορά σε «ρεαλιστικότερες λύσεις» σηματοδοτεί, έστω και έμμεσα, μια απομάκρυνση από τα σχέδια υψηλού κόστους και μεγάλου χρόνου ωρίμανσης που λειτουργούσαν ως άλλοθι αδράνειας.

Από την άλλη πλευρά, η στάση της δημοτικής αρχής παραμένει συνεπής, αλλά και εγκλωβισμένη. Η επιμονή στη λύση της πλήρους υπογειοποίησης, ως μόνης αποδεκτής επιλογής, εκφράζει υπαρκτές κοινωνικές και πολεοδομικές ανησυχίες, όμως ταυτόχρονα αγνοεί τις σημερινές δημοσιονομικές, τεχνικές και χρονικές συνθήκες. Στην πράξη, αυτή η θέση -χωρίς εναλλακτικές προτάσεις κινδυνεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός καθυστέρησης, ακόμη κι αν προβάλλεται ως θέση αρχής.

Οι υπόλοιποι φορείς της πόλης φαίνεται να κινούνται πιο πραγματιστικά. Επιμελητήρια, τεχνικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι η «τέλεια λύση», αλλά η επανασύνδεση της Πάτρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έστω και σταδιακά. Η απουσία τρένου πλήττει το λιμάνι, ακυρώνει τη δυνατότητα εμπορευματικών ροών και καθηλώνει τη θέση της πόλης στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Το πρόβλημα της Πάτρας δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά πολιτικό και στρατηγικό. Αν δεν υπάρξει σύνθεση ανάμεσα στη θεσμική ευθύνη του κράτους και στην τοπική απαίτηση για ποιότητα ζωής, ο κίνδυνος είναι η πόλη να χάσει -για ακόμη μία φορά- το τρένο της εποχής. Η συγκυρία είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να περάσει η Πάτρα από τη διαρκή διεκδίκηση στη σταδιακή υλοποίηση.

Παράλληλα, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου πρέπει να επανενταχθεί και αυτό στο εθνικό δίκτυο με έργα μικρότερης κλίμακας, αλλά μεγάλης σημασίας για τη συνοχή της περιοχής.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Πάτρα καλείται να πάψει να είναι το τέρμα των υποδομών και να μετατραπεί σε ενεργό κόμβο.

