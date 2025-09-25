Μεταγραφή «βόμβα» με Βικάτο για τον ΟΠΑΘΑ
Μεταγραφή «βόμβα» για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ που ενισχύεται πολύ ενόψει της επιστροφής της στη Α2 Εθνική, καθώς απέκτησε τον Τάσο Βικάτο ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν στέλεχος του ΝΟΠ.
Η ανακοίνωση: «Ο ΟΠΑΘΑ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας πρόκλησης της Α2, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τάσου Βικάτου.
Ο Τάσος Βικάτος έρχεται στην ομάδα μας από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού πόλο, καθώς έχει αγωνιστεί στην Α1 Εθνική Κατηγορία επί σειρά ετών.
Η αξία του αποτυπώνεται και στην περσινή του συνεισφορά, όπου, αγωνιζόμενος στην Α1, σημείωσε 13 γκολ σε 21 συμμετοχές.
Αυτοί οι αριθμοί, σε συνδυασμό με την εμπειρία του και την άριστη γνώση του πατραϊκού υγρού στίβου, υπογραμμίζουν ότι ο Τάσος είναι μια πολύτιμη προσθήκη για την ομάδα μας.
Καλωσορίζουμε τον Τάσο Βικάτο στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν”!
