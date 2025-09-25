Μεταγραφή «βόμβα» με Βικάτο για τον ΟΠΑΘΑ

Μεταγραφή «βόμβα» για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ που ενισχύεται πολύ ενόψει της επιστροφής της στη Α2 Εθνική, καθώς απέκτησε τον Τάσο Βικάτο ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν στέλεχος του ΝΟΠ.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας πρόκλησης της Α2, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τάσου Βικάτου.

​Ο Τάσος Βικάτος έρχεται στην ομάδα μας από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού πόλο, καθώς έχει αγωνιστεί στην Α1 Εθνική Κατηγορία επί σειρά ετών.

​Η αξία του αποτυπώνεται και στην περσινή του συνεισφορά, όπου, αγωνιζόμενος στην Α1, σημείωσε 13 γκολ σε 21 συμμετοχές.

​Αυτοί οι αριθμοί, σε συνδυασμό με την εμπειρία του και την άριστη γνώση του πατραϊκού υγρού στίβου, υπογραμμίζουν ότι ο Τάσος είναι μια πολύτιμη προσθήκη για την ομάδα μας.

​Καλωσορίζουμε τον Τάσο Βικάτο στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν”!

