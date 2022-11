«Μετακινήσεις μέσα από την ιστορία» – Αποθέωση του Reuters για τους νέους σταθμούς του μετρό ΒΙΝΤΕΟ

Άρθρο του Reuters περιγράφει τους εντυπωσιακούς νέους σταθμούς του μετρό στον Πειραιά: «Τα πλήθη συγκεντρώνονται σε ένα πέρασμα που θυμίζει θόλο και μελετούν το ψηφιδωτό δάπεδο μέσα από το γυάλινο πάτωμα όπου στέκονται. Το ψηφιδωτό χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και δίπλα του βρίσκονται κεραμικά και αντικείμενα οικιακής χρήσης από την ίδια περίοδο. Δεν είναι επισκέπτες ενός μουσείου, αλλά οι επιβάτες του νέου σταθμού του μετρό στον Πειραιά».

Όπως υπογραμμίζει το άρθρο, αυτός ο νέος σταθμός ενώνει το λιμάνι με το αεροδρόμιο της χώρας. Εκεί θα βρουν οι επισκέπτες μια μίνι έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τα πρωτότυπα αλλά και αντίγραφα ενός συστήματος ύδρευσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά, με πηγάδια και δεξαμενές που βρέθηκαν στις ανασκαφές.

Για το αποτέλεσμα αυτό, συνεργάστηκε η εταιρία Αττικό Μετρό πολύ στενά με αρχαιολόγους, καθώς κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας, της μεγαλύτερης που έγινε ποτέ στην πόλη του Πειραιά, αποκαλύφθηκαν κατασκευές σχετιζόμενες με αρχαία υδροσυστήματα, χαρακτηριστικές της αρχαίας πόλης του Πειραιά.

At a Greek subway station, crowds study display panels and look down though glass beneath their feet at a mosaic floor from a 4th century BC house surrounded by ceramics and other domestic objects https://t.co/0KjeE2sidZ pic.twitter.com/QKBWscCBHA

