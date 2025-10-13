Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση

Σοκαριστικές εικόνες αποτυπώνουν τη δράση του 41χρονου που, φορώντας στολή διανομέα, επιτίθετο σε γυναίκες για να τους αρπάξει τις τσάντες. Ο δράστης συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα, ενώ εξιχνιάστηκαν τρεις ακόμα υποθέσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια - ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
13 Οκτ. 2025 14:14
Pelop News

Σοκ προκαλεί το βίντεο που αποκαλύπτει τη δράση του «διανομέα» ο οποίος πραγματοποιούσε επιθέσεις σε βάρος γυναικών στον Κορυδαλλό και τη Νίκαια, αρπάζοντάς τους τις τσάντες με ιδιαίτερη αγριότητα. Ο δράστης, 41 ετών, συνελήφθη το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου στην Αγία Βαρβάρα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Action24, φαίνεται η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα στον Κορυδαλλό. Ο δράστης, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών ώστε να μην κινεί υποψίες, πλησιάζει το θύμα και τραβά με βία την τσάντα του. Η γυναίκα σωριάζεται στο οδόστρωμα, τραυματίζεται στο χέρι και στο πρόσωπο, ενώ ο ληστής διαφεύγει με τη μοτοσικλέτα του.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και βαριά σωματική βλάβη. Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή των Τμημάτων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κορυδαλλού, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, στοχεύοντας γυναίκες που κινούνταν πεζές.

Προσποιούμενος τον διανομέα, ο δράστης επιτίθετο αιφνιδιαστικά, τραβώντας τις τσάντες με τέτοια δύναμη που προκαλούσε πτώσεις και τραυματισμούς στα θύματα. Σε μία περίπτωση, γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν τρεις επιπλέον περιπτώσεις ληστειών σε Κορυδαλλό και Νίκαια, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.
