Μεταπολίτευση και Μητσοτάκης

Χθες έγραφα για την ανάγκη να περάσουμε στην ΜΕΤΑ-μεταπολίτευση, εγκαταλείποντας τις φοβερές παθογένειες των τελευταίων 45 χρόνων (1981-2026). Υπενθύμισα στο σκληρό κομματικό κράτος-λάφυρο, την απόλυτη αναξιοκρατία, τον αυριανισμό που μας ακολουθεί ακόμη, και την γενική αποδοχή αυτής της εκφυλιστικής πραγματικότητας από όλους (κυβερνήσεις, κόμματα αντιπολίτευσης, συνδικάτα, φορείς, πολίτες).

Αναρωτήθηκα αν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να κλείσουμε πίσω την πόρτα της μεταπολίτευσης και να ανοίξουμε έναν νέο τίμιο δρόμο προς τα εμπρός. Απάντησα ο ίδιος με ένα «ΟΧΙ, αυτό δεν μπορεί να γίνει», εξηγώντας ότι στην μεταπολίτευση έφτιαξαν ένα τέρας, που είναι δυνατότερο πια από τους δημιουργούς του. Τόσο δυνατό που ούτε με την πτώχευση της χώρας δεν αλλάξαμε, δεν βάλαμε μυαλό. H μεταπολίτευση συνεχίζεται.

Τέλος έγραψα ότι υπάρχει ένας πολιτικός που γνωρίζει ότι η μεταπολίτευση είναι ανίκητη και δεν μπορείς να την αλλάξεις τουλάχιστον τώρα. Είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με έναν ευρηματικό τρόπο αξιοποίησε τις παθογένειες της μεταπολίτευσης υπέρ του. Απαριθμώ:

* Κερδίζοντας την αρχηγία της ΝΔ τον Ιανουάριο του 2016, περνά αμέσως πρώτος στις δημοσκοπήσεις και τι κάνει; Σε αντίθεση με τις συνήθειες της μεταπολίτευσης δεν υποσχέθηκε τίποτε απολύτως, ενώ η ΝΔ στη Βουλή ψήφιζε για ότι συμφωνούσε. Ετσι νίκησε στις κάλπες του 2019.

* Υπήρξε ειλικρινής σε ό,τι εξήγγειλε ως πρωθυπουργός πια. Ο,τι ανήγγειλε έγινε.

* Γνωρίζοντας ότι στην μεταπολίτευση κάθε υπουργείο ήταν προσωπικό βιλαέτι κάθε υπουργού δημιούργησε την δική του ομάδα και απαίτησε συγκεκριμένο έργο.

* Απέρριψε με απόλυτο τρόπο την πολιτική χυδαιολογία που έχει επιβάλλει ο πράσινος αυριανισμός. Δέχτηκε αμέτρητες άδικες επιθέσεις και χλεύη, (η μεταπολίτευση συνεχίζεται εδώ) δεν έγινε ποτέ όμοιός τους.

* Απόλυτα θεσμικός. Δεν έκανε πρόωρες εκλογές για κομματικό όφελος εξευτελίζοντας το Σύνταγμα, ούτε προσάρμοσε εκλογικούς νόμους για να κερδίσει όπως έκαναν πάντοτε όλοι οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν. (Θυμηθείτε Κουτσόγιωργα και απλή αναλογική ΣΥΡΙΖΑ).

* Στα απόνερα της μεταπολίτευσης εμφανίστηκαν χοντρά προβλήματα όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πολλά ακόμη. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους που κυβέρνησαν και νομοθετώντας αθώωναν καταχραστές (π.χ. συνεταιριστές), δεν κάλυψε κανέναν. Δημόσιοι υπάλληλοι και αγρότες που ανήκουν στη ΝΔ φυλακίζονται.

Αποθεώνω τον Μητσοτάκη; Οχι. Εξηγώ ότι θέλει να δείξει ότι δεν εκπροσωπεί την μεταπολίτευση, αυτό το αξιοποιεί και δεν πρόκειται να νικηθεί από όσους συνεχίζουν να πολιτεύονται απέναντι του όπως την δεκαετία του 80.

