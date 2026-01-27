Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου

Μια πολύ καλή περίοδο για να έρθει κάποιος είναι τον Δεκαπενταύγουστο, στο μεγάλο διήμερο πανηγύρι που γίνεται στην πλατεία του χωριού.

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Μεταξοχώρι Λάρισας το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,5 ώρας από την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Στο χωριό σήμα κατατεθέν είναι τα μεγάλα πέτρινα σπίτια, τα οποία δεν φιλοξενούσαν μόνο τις οικογένειες, αλλά και τους μεταξοσκώληκες προσφέροντάς τους το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Από το 1760 μέχρι το 1830 κάθε ένα από αυτά λειτουργούσε ως μικρή βιοτεχνία όπου δούλευε όλη η οικογένεια. Ειδικά μεταξύ 1855-75 η παραγωγή και το εμπόριο μεταξιού και νημάτων έφερε στο χωριό πλούτο και δύναμη. Τη σημασία που δόθηκε στην εκπαίδευση μαρτυρούν το σχολείο αρρένων και το παρθεναγωγείο που λειτουργούσαν εδώ.

Επίσης, δώδεκα βυζαντινές εκκλησίες υπάρχουν μέσα στο Μεταξοχώρι και γύρω του. Ξεχωρίζει ο Αγιος Νικόλαος με τον ασημένιο τρούλο και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς και η Αγία Παρασκευή. Αυτό που θα σας εντυπωσιάσει, ιδιαίτερα αν ζητήσετε να σας το δείξουν εσωτερικά, είναι το μοναστήρι των Εισοδίων της Θεοτόκου, κτισμένο τον 18ο αιώνα μέσα στον οικισμό.

Οταν περάσετε απέναντι τη ρεματιά θα ανηφορίσετε για να θαυμάσετε την όμορφη παλιά γειτονιά μέχρι το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Κτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και είναι «πνιγμένο» στα πλατάνια και στα νερά. Από το σημείο αυτό θα δείτε την περιοχή σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Στην πλατεία (μεσοχώρι) ζητήστε να σας δείξουν το αρχοντικό Βατζιά του 1871, ένα οικιστικό σύνολο με μεγάλο ενδιαφέρον.

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ

Την εποχή που ανθούσε η μεταξουργία, οι ντόπιοι έκαναν τις συναλλαγές τους με κιλά από κουκούλια μεταξοσκώληκα. Και όταν έπαιρναν βερεσέ έλεγαν «θα σε ξοφλήσω στα κουκούλια». Τους μεταξοσκώληκες εξέτρεφαν από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, μέσα στα σπίτια τους που έπρεπε να αερίζονται καλά και η θερμοκρασία προς το τέλος της εκτροφής να φτάνει τους 26 βαθμούς. Οι κάτοικοι του Μεταξοχωρίου όπως και της Αγιάς οργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις όλο το χρόνο. Αξίζει να έρθετε τον Δεκαπενταύγουστο, στο μεγάλο διήμερο πανηγύρι που γίνεται στην πλατεία του χωριού. Τον Οκτώβριο, εδώ και πολλά χρόνια, οργανώνεται η διήμερη γιορτή του κερασιού. Θα δοκιμάσετε συνταγές που φτιάχνονται με κεράσια, θα κάνετε οργανωμένες πεζοπορίες στην περιοχή, θα απολαύσετε συναυλίες, και τα παιδιά θα φτιάξουν έργα με θέμα τα κεράσια.

