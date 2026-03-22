Μετέωρα: Το Πάσχα των Ελλήνων

Από τη στιγμή που μετράμε αντίστροφα για την εορτή του Πάσχα, η σημερινή μας επιλογή είναι μια πολύ καλή περίπτωση εντός Ελλάδας.

Ο λόγος για τα Μετέωρα, τα οποία είναι συνυφασμένα με τη θρησκευτική έννοια της Ανάστασης, αλλά και με την ανάταση των ψυχών και την ανοιξιάτικη αναγέννηση της φύσης.

Ως ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα γιορτάζεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους από περιοχή σε περιοχή. Το πιο φαντασμαγορικό και μεγαλοπρεπές, λ.χ., είναι στην Κέρκυρα, όμως στα Μετέωρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Στην Ελλάδα μπορείς να βρεις μόνο σε δύο μέρη: ή στο Αγιο Ορος ή στα Μετέωρα. Τα Μετέωρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία της χώρας. Την οποία χαρακτηρίζουν, φυσικά, οι τεράστιοι, επιβλητικοί και απόκοσμοι βράχοι, που έχουν αναγνωριστεί ως Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας από την UNESCO. Σύμφωνα με τους γεωλόγους που τους έχουν μελετήσει δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια, όταν η θάλασσα που κάλυπτε τότε την περιοχή άρχισε να υποχωρεί.

Το μοναδικό θέαμα των Μετεώρων κόβει την ανάσα όταν το αντικρίζεις, κυρίως από πίσω, βέβαια, όταν δηλαδή χωθείς ανάμεσά του –και λιγότερο από τη μεριά που το βλέπουμε συνήθως, περνώντας από την Καλαμπάκα. Κοιτώντας αυτούς τους βράχους, καταλαβαίνεις τι οδήγησε τους μοναχούς, πριν 1.000 χρόνια, να αναζητήσουν εδώ την απομόνωση.

Στις μέρες μας λειτουργούν έξι μονές: του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ή Μεγάλο Μετέωρο) και οι Βαρλαάμ, Ρουσσάνου, Αγίας Τριάδας και Αγίου Στεφάνου. Πιο εύκολη στην πρόσβαση είναι η τελευταία, μιας και το αυτοκίνητο φτάνει ως την είσοδό της.

Πιο ενδιαφέρον από την άποψη των εκθεμάτων, αλλά και πιο δύσκολα προσβάσιμο, το Μεγάλο Μετέωρο χρειάζεται καμιά εικοσαριά λεπτά περπάτημα αφού αφήσετε το αυτοκίνητο, περιλαμβάνοντας ανέβα-κατέβα σε 300 σκαλοπάτια σκαμμένα στον βράχο. Χτίστηκε πριν από το 1380 από τον Αγιο Αθανάσιο και βρίσκεται στην ψηλότερη κορυφή των Μετεώρων (613 μέτρα). Εκεί λειτουργούν και διάφορα μουσεία, οστεοφυλάκιο, αίθουσα μαγειρείου με παλιά σκεύη και πολλές ενδιαφέρουσες εκθέσεις, με ανεκτίμητης αξίας ιστορικό υλικό.

