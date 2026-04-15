«Μετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης» – Διθυραμβικό δημοσίευμα της Telegraph για το Μετρό

Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο παρουσιάζει τη Θεσσαλονίκη και το νέο της Μετρό η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, μέσα από άρθρο του ταξιδιωτικού συντάκτη Christopher Beanland, ο οποίος εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία μετακίνησης στην πόλη.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος περιγράφει το νέο Μετρό της Θεσσαλονίκης ως έργο που έχει μεταμορφώσει την πόλη, τονίζοντας ότι «μετέτρεψε αυτή τη γαλήνια πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης», με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της σύγχρονης υποδομής με την ιστορική κληρονομιά.

Σταθμός Βενιζέλου: «Μια μίνι Πομπηία στο κέντρο της πόλης»

Ιδιαίτερη εντύπωση στον συντάκτη προκάλεσε ο σταθμός Βενιζέλου του Μετρό, όπου βρίσκονται ενσωματωμένα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή που, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του αργά το βράδυ, συνάντησε εργαζόμενο του σταθμού που του επέτρεψε να παραμείνει λίγο ακόμη για να δει τον χώρο, σημειώνοντας ότι κάτω από τα πόδια του εκτεινόταν «μια αρχαία σκηνή δρόμου, τόσο καλά διατηρημένη που έμοιαζε ζωντανή».

Το Μετρό της πόλης εντάσσεται στο πλαίσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναδειχθεί σε μοναδικό παράδειγμα συνύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων και σύγχρονων συγκοινωνιών.

«Ένα έργο-μίνι Πομπηία» κάτω από την πόλη

Ο Christopher Beanland αναφέρεται και στις ανακαλύψεις κατά την κατασκευή του σταθμού, περιγράφοντας τον χώρο ως «μίνι Πομπηία» με βυζαντινούς δρόμους και δομές που διατηρήθηκαν σχεδόν άθικτες.

Όπως σημειώνει, η απόφαση να παραμείνουν τα ευρήματα στη θέση τους και να αναδειχθούν μέσα στον σταθμό δημιούργησε ένα «υπόγειο μουσείο που λειτουργεί παράλληλα με το Μετρό».

Μεταμόρφωση της πόλης και χαμηλό κόστος μετακίνησης

Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι το έργο χρειάστηκε περίπου 25 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ το δίκτυο εκτείνεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον δημοσιογράφο και η τιμή του εισιτηρίου, την οποία χαρακτηρίζει «σχεδόν γελοία», σημειώνοντας ότι ανέρχεται περίπου στα 60 λεπτά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η πόλη, η οποία για χρόνια είχε «δευτερεύοντα ρόλο» στον τουριστικό χάρτη σε σχέση με την Αθήνα, αλλάζει πλέον δυναμικά εικόνα.

Εμπειρία πόλης: από το Μετρό στη θάλασσα

Ο συντάκτης περιγράφει τη διαδρομή του μέσα στην πόλη, σημειώνοντας ότι η χρήση του Μετρό του επέτρεψε να εξερευνήσει εύκολα τόσο το κέντρο όσο και τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε σταθμούς όπως της Αγίας Σοφίας, όπου επίσης εκτίθενται αρχαιότητες, αλλά και στη σύνδεση του δικτύου με πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά σημεία της πόλης.

«Ομαλή και απλή εμπειρία μετακίνησης»

Κλείνοντας το άρθρο, ο δημοσιογράφος χαρακτηρίζει την εμπειρία χρήσης του Μετρό ως «ομαλή και απλή», τονίζοντας ότι η ευκολία μετακίνησης άλλαξε συνολικά την εικόνα του για την πόλη.

Μάλιστα, αναφέρεται και στις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο σύνδεσης με το αεροδρόμιο, κάτι που –όπως σημειώνει– θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Θεσσαλονίκη σε νέο τουριστικό αφήγημα

Το δημοσίευμα της The Telegraph εντάσσει τη Θεσσαλονίκη σε ένα νέο τουριστικό αφήγημα, όπου η σύγχρονη αστική εμπειρία συνδυάζεται με την ιστορική ταυτότητα.

Το Μετρό της πόλης, σύμφωνα με το άρθρο, δεν αποτελεί απλώς συγκοινωνιακό έργο, αλλά μια εμπειρία πολιτισμού που αναβαθμίζει συνολικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης στον διεθνή χάρτη.

