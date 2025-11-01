ΜΕΘ Παίδων – «ΣΥΝάνθρωποι»: Τιμή στους 17 μικρούς δωρητές ζωής

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, η ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η ομάδα «ΣΥΝάνθρωποι» τιμούν 17 μικρούς ήρωες που έγιναν σύμβολα ζωής και ελπίδας μέσα από την προσφορά τους.

ΜΕΘ Παίδων - «ΣΥΝάνθρωποι»: Τιμή στους 17 μικρούς δωρητές ζωής Τα παιδιά που έδωσαν ζωή και ελπίδα σε δεκάδες πάσχοντες
01 Νοέ. 2025 9:24
Pelop News

Με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση, διοργανώνεται από τη ΜΕΘ Παίδων του ΠΠΝΠ και την Ομάδα Εθελοντών «ΣΥΝάνθρωποι» εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα δεκαεπτά μικρά παιδιά, που μέσα από την δωρεά οργάνων χάρισαν ζωή και ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Μεταμοσχεύσεων σήμερα Σάββατο. Ειδικότερα στις 10:00 π.μ. θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση για τους 17 μικρούς ήρωες στον Ιερό Ναό «Παναγία η Βοήθεια» του ΠΠΝΠ, παρουσία γονέων των παιδιών που μέσα στον πόνο της απώλειας, επέλεξαν τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης: να χαρίσουν ζωή.

Επίσης αύριο Κυριακή στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κωπηλατικός «διάπλους» με αφετηρία την περιοχή της Πλαζ και σημείο τερματισμού το Θεατράκι της Πάτρας, με την συμμετοχή μελών του Συλλόγου CCP Patras KAYAK Team στη μνήμη των παιδιών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι όχι μόνο να τιμηθούν οι μικροί δωρητές και να αναδειχθεί η αξία της δωρεάς οργάνων, ως ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς αλλά και ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειές τους, αναγνωρίζοντας τη γενναιότητα, την αγάπη και τη δύναμη που έδειξαν, μετατρέποντας την απώλεια σε ελπίδα.

 
