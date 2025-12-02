Μεθυσμένη χτύπησε τον άνδρα της και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, όμως καταδικάστηκε η ίδια!

Σε περίεργη υπόθεση σε χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα κλήθηκε να συνδράμει η αστυνομία

Μεθυσμένη χτύπησε τον άνδρα της και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, όμως καταδικάστηκε η ίδια!
02 Δεκ. 2025 23:37
Pelop News

Σε περίεργο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα κλήθηκε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (28/11/25) η αστυνομία.

Συγκεκριμένα μια 50χρονη σε χωριό της Λοκρίδας στη Φιθώτιδα καλούσε σε βοήθεια γιατί όπως υποστήριζε ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει και απειλήσει και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Είχε καλέσει μάλιστα και μια γειτόνισσα γιατί είχε φοβηθεί από τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Ωστόσο σύμφωνα με το lamiareport η έκθεση της αστυνομίας και κυρίως η κατάθεση του κατηγορούμενου συζύγου, ήταν πολύ διαφορετική.

Συγκεκριμένα κάνουν λόγο ότι η 50χρονη ήταν εμφανώς μεθυσμένη, ενώ όπως κατέθεσε ο σύζυγός της, είχε πέσει μόνη της εξαιτίας του ποτού. Ο ίδιος το μόνο που είχε προσπαθήσει να κάνει ήταν να τη σηκώσει αλλά εκείνη αντέδρασε και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να την απωθήσει για να αμυνθεί.

Βάσει της καταγγελίας ωστόσο συνελήφθη, με τον ίδιο επίσης να καταγγέλλει τη σύζυγό του για το χτύπημα και τις βρισιές που δέχτηκε.

Έτσι αμφότεροι κλήθηκαν για εξηγήσεις το ίδιο μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με τον σύζυγο να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης και η σύζυγος τις κατηγορίες, της ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης.

Αναβλήθηκε μέχρι τη Δευτέρα με τον άνδρα να αφήνεται ελεύθερος με την υποχρέωση να απομακρυνθεί από το σπίτι όπου διέμεναν, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που ορίσθηκε για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Στην παραπάνω ημερομηνία το Δικαστήριο έγινε κανονικά, με τον κατηγορούμενο να είναι παρών με το συνήγορό του Κώστα Μπαρούτα. Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο και έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του για τις άλλες δύο πράξεις.

Αντίθετα η γυναίκα του δικάστηκε ερήμην με το Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για τις πράξεις: «όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης», επιβάλλοντάς της συνολική χρηματική ποινή 450 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου» η Χρηστίδου για Μαραντίνη
23:37 Μεθυσμένη χτύπησε τον άνδρα της και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, όμως καταδικάστηκε η ίδια!
23:27 «Δεν μπορούσα άλλο, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση» ξέσπασμα Ομπράντοβιτς
22:55 Επιστήμονες έχουν την απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ηλικιωμένοι ξυπνούν νωρίτερα;
22:45 Ο φοβερός και τρομερός Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου!
22:35 Τον έπιασαν δύο φορές να οδηγεί μεθυσμένος και κατέληξε στην φυλακή!
22:29 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:25 «Δικαιοσύνη» της φρίκης από Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 κόσμο!
22:17 Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος προκρίθηκε στο τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας
22:12 «Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι» συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στο Κερατσίνι
22:08 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συναίνεσαν και πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων
21:57 Αποκάλυψη Τραμπ για άμεση έναρξη χτυπημάτων των ΗΠΑ σε στόχους εντός Βενεζουέλας: «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»
21:47 Πάτρα: Μαϊμού φοροτεχνικοί αφαίρεσαν από 79χρονη κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ!
21:41 Συναγερμός, φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, ΦΩΤΟ
21:28 Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία
21:21 Μητσοτάκης: Δείγμα ωριμότητας η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε καλύτερους μισθούς και βελτίωση παραγωγικότητας»
21:11 Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι νέος αθλητικός διευθυντής
20:59 Το «χάος» του Τραμπ για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία και… «είναι δύσκολο να επιλυθεί»
20:48 «Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ