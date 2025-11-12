Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα

Σύλληψη ενός άνδρα στον Πύργο, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

12 Νοέ. 2025 12:46
Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

