«Μέτωπο» εκπαιδευτικών και γονέων για τη συγχώνευση 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάτρας με ομόφωνη απόφασή του εκφράζει την αντίθεσή του και την έντονη διαφωνία του με την

πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για συγχώνευση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών με το 19ο Δημοτικό στην Αγία Βαρβάρα, σε 16/θ 6ο ΔΣ Πατρών, χωρίς όπως υποστηρίζεται να υπάρξει προηγουμένως,έστω και μία τυπικού χαρακτήρα ενημέρωση- διαβούλευση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εκπαιδευτική πραγματικότητα που ορίζεται από συνθήκες υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, κτηριακών προβλημάτων και υποδομών,ελλείψεις σε προσωπικό,ειδικά σε παράλληλες στηρίξεις, η συγκεκριμένη μεταβολή δημιουργεί ένα «σχολείο τύπου μαμούθ(315 μαθητές)»,υπακούει σε λογιστικές αποτυπώσεις, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές-μαθησιακές

προτεραιότητες και δημιουργεί συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας στους

εκπαιδευτικούς.

-Απαιτούμε να ανακαλέσει η Δ.Π.Ε. Αχαΐας,άμεσα,τη συγκεκριμένη πρόταση.

-Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων μας και να καλύψει άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά κενά που παραμένουν ακόμη,Δεκέμβριο μήνα.

-Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων να

τοποθετηθεί με αρνητική γνωμοδότηση στην πρόταση της ΔΠΕ

Αχαΐας.

Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε – Απαιτούμε:

-Κανένα τμήμα Νηπιαγωγείου πάνω από 15 μαθητές, κανένα τμήμα

Δημοτικού πάνω από 20 μαθητές.

-Κάλυψη όλων των αναγκών του Σχολείου από τον κρατικό

προϋπολογισμό.

– Μείωση αριθμού μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η εκπαίδευση των μαθητών και τα εργασιακά μας δικαιώματα έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια πολλαπλά πλήγματα από τις εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων είναι ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.Στόχο έχουν τη δημιουργία τεράστιων σχολικών μονάδων που θα ελκύουν χορηγούς,την κατάργηση οργανικών θέσεων,τα τμήματα 25 μαθητών, την εξοικονόμηση πόρων και γενικότερα την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Η Ένωση Γονέων εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή της απέναντι στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου στο συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία αποτελεί μια ακόμη σκοτεινή και μεθοδευμένη ενέργεια σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Πρόκειται για μια απόφαση που φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς επαρκή ενημέρωση, πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με γονείς, εκπαιδευτικούς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Όπως μας ενημέρωσε ο Σύλλογος Γονέων του 6ου Δημοτικού, οι γονείς ενημερώθηκαν τυχαία, μέσω ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα.

Η δημιουργία ενός ενιαίου σχολείου άνω των 300 μαθητών, σε κτιριακές υποδομές σχεδιασμένες για δύο 10θέσια σχολεία, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά σχολικής και κοινωνικής βίας, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόληψη, την εποπτεία και την υποστήριξη των μαθητών.

Εγείρονται σοβαρά ζητήματα όπως:

• Υπερμεγέθεις τάξεις που δυσκολεύουν την ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία.

• Περιορισμός της εξατομικευμένης διδασκαλίας και της υποστήριξης μαθητών με διαφοροποιημένες ανάγκες.

• Υποβάθμιση της σχολικής καθημερινότητας και μειωμένες δυνατότητες ασφάλειας, εποπτείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

• Ελλιπής τεκμηρίωση της παιδαγωγικής σκοπιμότητας μιας τέτοιας απόφασης.

Απαιτούμε:

1. Την άμεση απόσυρση της απόφασης για συγχώνευση

2. Επίσημη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους και τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης χωρίς καμία ενημέρωση.

3. Έναρξη θεσμικού διαλόγου με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

4. Διασφάλιση ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί εις βάρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικού κόστους. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί!

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε αποφάσεις που θυσιάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και το δικαίωμα των παιδιών μας σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης.

Καλούμε τους γονείς, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πάτρας και όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να αντιδράσουμε αποφασιστικά.

Σήμερα το 6ο & το 19ο· αύριο κάποιο άλλο.

Μας αφορά όλους.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ».

