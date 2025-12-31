Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις

Ένα εκτεταμένο ημερολόγιο δημοσιονομικών παρεμβάσεων, που ξεκινά από την αυγή του 2026 και εκτείνεται έως την άνοιξη του 2027, ενεργοποιεί φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ για το 2027, με την εφαρμογή τους να γίνεται σταδιακά. Ορισμένες παρεμβάσεις αποτυπώνονται άμεσα σε μισθούς και λογαριασμούς, ενώ άλλες θα φανούν αργότερα μέσα από τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων.

Μείωση παρακράτησης και ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, βασική αλλαγή για τους μισθωτούς αποτελεί η μείωση της παρακράτησης φόρου επί του μικτού μισθού, βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας. Η αλλαγή οδηγεί σε αυξημένες καθαρές αποδοχές για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών.

Την ίδια ημέρα ενεργοποιείται και η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. Το μέτρο αφορά τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη και νησιά των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής σε περιοχές με αυξημένα μεταφορικά και γεωγραφικά μειονεκτήματα.

Αυξήσεις αποδοχών και κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Ο Ιανουάριος του 2026 περιλαμβάνει αυξήσεις αποδοχών για περίπου 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο, καθώς και αυξήσεις στην αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και στο επίδομα ειδικών καθηκόντων για προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Την ίδια περίοδο καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, ελάφρυνση που αφορά περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μείωση ΕΝΦΙΑ και τεκμηρίων τον Μάρτιο 2026

Τον Μάρτιο του 2026, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος και η Δυτική Μακεδονία, αναμένεται να δουν μείωση του φόρου κατά 50%, η οποία θα αποτυπώνεται απευθείας στο εκκαθαριστικό.

Τον ίδιο μήνα ανοίγουν και οι φορολογικές δηλώσεις, με περίπου 477.000 φορολογούμενους να ωφελούνται από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Παράλληλα, εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς, καθώς και πλήρης εξαίρεση για νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου 2026

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται εκ νέου, συμπαρασύροντας επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, τριετιών, υπερωριών και άλλες παροχές. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή προβλέπεται και στους μισθούς του Δημοσίου.

Ενισχύσεις και συντάξεις στο τέλος του 2026

Τον Νοέμβριο του 2026 προβλέπεται η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, μαζί με την επιστροφή ενοικίου. Τον Δεκέμβριο ακολουθεί αύξηση συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Ασφαλιστικές εισφορές και νέες φοροελαφρύνσεις το 2027

Από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά επιπλέον 0,5% για εργαζόμενους και εργοδότες.

Τον Μάρτιο του 2027, με τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2026, προβλέπεται μείωση φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων, λόγω χαμηλότερων συντελεστών και μείωσης της φορολόγησης ενοικίων στο κλιμάκιο 12.000–24.000 ευρώ από 35% σε 25%. Παράλληλα, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς αναμένεται να δουν μηδενικό φόρο.

Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ την 1η Απριλίου 2027

Το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου 2027, με νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ. Η σωρευτική αύξηση από το 2021, όταν ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ, διαμορφώνεται στο 46%, με ανάλογες επιδράσεις και στους μισθούς του Δημοσίου.

