Μετροπόλιταν Όπερα: Η χορωδία ψέλνει τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μετροπόλιταν Όπερα ανακοίνωσε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, ότι δεν θα συνεργάζεται πλέον με καλλιτέχνες ή φορείς που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο γενικός διευθυντής Πίτερ Γκελμπ είπε ότι η Met, που επί σειρά ετών συνεργάζεται με κορυφαίους Ρώσους τραγουδιστές και διατηρεί συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας, έχει υποχρέωση να δείξει την υποστήριξη της στον λαό της Ουκρανίας.

Μία ημέρα μετά, την Δευτέρα, η χορωδία έψαλε τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, σε μία συγκινητική στιγμή, χαρακτηριστική των μαύρων που γράφονται στην ιστορία.

The Met Chorus singing the Ukrainian national anthem before tonight’s opening of Don Carlos at the Met Opera, a day after the Opera announced it’s cutting ties with Pro-Putin artists @NY1 pic.twitter.com/EWkoviUF6p

— Stef Manisero (@StefManisero) March 1, 2022