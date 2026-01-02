Μεξικό: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην πρωτεύουσα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σεισμογράφος
02 Ιαν. 2026 19:08
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.


Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.

 

Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.

Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Τραμπ, ασπιρίνη και δημόσια υγεία: Τι ισχύει πραγματικά για την καθημερινή λήψη της
19:08 Μεξικό: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην πρωτεύουσα ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Καλάβρυτα: Τα μεγάλα «στοιχήματα» του Δήμου για το 2026 – Οδοντωτός και Χιονοδρομικό
18:51 Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο ειδικός κανονισμός για τις ενδεκάδες στο Betsson Super Cup
18:39 Επίθεση σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας – Αναζητήσεις από την Αστυνομία
18:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με ισχυρή άνοδο κατά 1,76%
18:20 Πυρκαγιά στην Πειραϊκή Πατραϊκή στην Πάτρα – Αναφορές εκρήξεις
18:08 Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ
18:00 Φυσικό αέριο: Ξεκινά ο αγωγός υψηλής πίεσης για να έρθει στην Πάτρα
17:49 Ινδία: Δέκα νεκροί από μολυσμένο νερό στην πιο καθαρή πόλη της χώρας
17:48 Ανακοίνωσε Αλεν η Ενωση Γλαύκου Εσπερου
17:40 Ξανά στο ρυθμό των αγροτικών κινητοποιήσεων η Δυτική Ελλάδα – Που έχει μπλόκα σε Πάτρα και Αγρίνιο
17:32 Να μην καταργηθούν οι Σχολικές Επιτροπές ζητούν με κοινή επιστολή τους οι δήμαρχοι 5 μεγάλων πόλεων
17:24 Ηράκλειο: Μπήκαν σε στάνη και έσφαξαν 40 αρνιά – Τρεις συλλήψεις για ζωοκτονία
17:16 Παγετός σε βασικούς οδικούς άξονες των Καλαβρύτων – Ισχυρή σύσταση για προσοχή στους οδηγούς
17:06 Πάτρα: Ολοκλήρωση μαθημάτων κολύμβησης α’ τριμήνου σε δημοτικά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
17:00 Η Πάτρα φτάνει θάλασσα: Χρονιά πρόκληση το 2026 για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
16:53 Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα
16:49 Χατζηδάκης για αγρότες: «Δεν έχουν δικαιολογία που αρνούνται τον διάλογο»
16:40 Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο 15μερο του έτους, πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια ΧΑΡΤΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ