Μία 14χρονη στη Βάρκιζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Μπορεί πλέον ο ανανεωμένος νόμος για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικους να είναι σε πλήρη ισχύει, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι από τους καταστηματάρχες δεν έχουν συμμορφωθεί.

Μάλιστα αυτή τη φορά ένα 14χρονο κορίτσι από τη Βάρκιζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) όταν η 14χρονη μαζί με την 15χρονη φίλη της πήγαν σε μίνι μάρκετ της Βάρκιζας και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Ακολούθως ξεκίνησαν να καταναλώνουν το αλκοόλ, η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα, η πώληση και προσφορά αλκοόλ σε ανηλίκους (κάτω των 18) απαγορεύεται αυστηρά σε όλα τα σημεία πώλησης (κάβες, σούπερ μάρκετ, περίπτερα) και κέντρα διασκέδασης. Μάλιστα προβλέπονται ποινές φυλάκισης έως 3 έτη, πρόστιμα έως 10.000 ευρώ, και ανάκληση άδειας λειτουργίας. Παράλληλα υποχρεωτικός είναι πλέον ο έλεγχος ταυτότητας για επιβεβαίωση ενηλικότητας

Αναλυτικά οι βασικές προβλέψεις (Νομοθεσία 2025-2026):

-Απαγόρευση: Δεν επιτρέπεται η πώληση, προσφορά ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους, καθώς και η κατανάλωση από τους ίδιους.

-Έλεγχος Ηλικίας: Οι πωλητές υποχρεούνται να ζητούν έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα) για την εξακρίβωση της ηλικίας.

-Ποινές: Αυστηρότατες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτόφωρης διαδικασίας, φυλάκισης, υψηλών χρηματικών προστίμων (έως 10.000€) και οριστικής αφαίρεσης άδειας σε περίπτωση υποτροπής.

-Ψηφιακά Εργαλεία: Θεσπίζεται η υποχρέωση δήλωσης ιδιωτικών εκδηλώσεων (π.χ. πάρτι από 15μελή, συλλόγους) σε ψηφιακή πλατφόρμα (events.gov.gr).

-Ειδικές Περιπτώσεις: Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγή μπαρ και κέντρα διασκέδασης.

