Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την EU Inc., ένα νέο ενιαίο σύνολο εταιρικών κανόνων, το οποίο θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο και το σημείο εκκίνησης για το 28ο καθεστώς της ΕΕ.

Η EU Inc. είναι ένα προαιρετικό, εξ ορισμού ψηφιακό ευρωπαϊκό εταιρικό πλαίσιο. Θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ — παρέχοντάς τους κίνητρα για να παραμείνουν στην Ευρώπη και ενθαρρύνοντας όσους κάποτε αναζήτησαν αλλού να επιστρέψουν.

Σήμερα, για πάρα πολλούς επιχειρηματίες και καινοτόμες εταιρείες, η επέκταση πέρα από τα σύνορα της ΕΕ σημαίνει την πλοήγηση σε ένα κατακερματισμένο εταιρικό νομικό τοπίο.

Οι ευρωπαϊκές καινοτόμες εταιρείες αντιμετωπίζουν 27 εθνικά νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 εταιρικές νομικές μορφές.

Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να καθυστερήσει τη σύσταση μιας εταιρείας για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας το κόστος και αποθαρρύνοντας την κλίμακα.

Η EU Inc. βρίσκεται στο επίκεντρο της απάντησης της Επιτροπής σε αυτές τις προκλήσεις: με τη μορφή κανονισμού, θα παράσχει ένα ενιαίο εναρμονισμένο σύνολο εταιρικών κανόνων που θα μπορούν να επιλέγουν οι εταιρείες, αντί να πλοηγούνται σε πολλαπλά εθνικά καθεστώτα, απελευθερώνοντας το πραγματικό δυναμικό της ενιαίας αγοράς.

Η έκθεση Draghi υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την επέκταση καινοτόμων εταιρειών στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της ΕΕ κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει το ταλέντο, τις ιδέες και τη φιλοδοξία να γίνει το καλύτερο μέρος για καινοτόμους. Ωστόσο, σήμερα, οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκταθούν αντιμετωπίζουν 27 νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 εθνικές εταιρικές μορφές. Με την EU Inc., διευκολύνουμε δραστικά την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια εταιρεία εντός 48 ωρών, από οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πλήρως online. Αυτό το κρίσιμο βήμα είναι μόνο η αρχή. Ο στόχος μας είναι σαφής: μία Ευρώπη – μία αγορά – έως το 2028.»

Δεδομένης της καίριας σημασίας της για την ευημερία της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση EU Inc. έως το τέλος του 2026.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΕΕ περιλαμβάνουν:

Ταχύτερη εγγραφή: Οι επιχειρηματίες, οι ιδρυτές και οι εταιρείες θα μπορούν να ιδρύσουν μια εταιρεία της ΕΕ Inc. εντός 48 ωρών, για λιγότερο από 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Απλούστερες διαδικασίες: Οι εταιρείες της ΕΕ Inc. θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία της εταιρείας τους μόνο μία φορά, μέσω διεπαφής σε επίπεδο ΕΕ που θα συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων. Σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα νέο κεντρικό μητρώο της ΕΕ . Οι εταιρείες της EU Inc. θα αποκτήσουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό ΦΠΑ τους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα.

Πλήρως ψηφιακές λειτουργίες: Οι εταιρικές διαδικασίες θα είναι ψηφιακές από προεπιλογή καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας.

Βοηθώντας τους ιδρυτές να ξεκινήσουν εκ νέου ταχύτερα και φθηνότερα: οι εταιρείες της ΕΕ Inc. θα έχουν πρόσβαση σε πλήρως ψηφιακές διαδικασίες εκκαθάρισης. Οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων τους. Αυτό επιτρέπει στους ιδρυτές να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες και να ξεκινήσουν ξανά αν χρειαστεί.

Καλύτερες συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων: Η σημερινή πρόταση θα καταργήσει τις δια ζώσης διατυπώσεις, θα παράσχει ψηφιακές διαδικασίες για τις χρηματοδοτικές πράξεις και θα απλουστεύσει τη μεταβίβαση μετοχών. Δεν θα υπάρχει πλέον υποχρεωτική συμμετοχή διαμεσολαβητών για τις μεταβιβάσεις μετοχών και τις διαδικασίες εκκαθάρισης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να παρέχουν στις εταιρείες της ΕΕ Inc. πρόσβαση στο χρηματιστήριο.

Καλύτερα μέσα για την προσέλκυση ταλέντων: οι εταιρείες της ΕΕ Inc. θα είναι σε θέση να καταρτίσουν πανευρωπαϊκά σχέδια δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών για εργαζομένους. Το δικαίωμα προαίρεσης μετοχών θα φορολογηθεί μόνο για το εισόδημα που δημιουργείται μόλις πωληθεί. Αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας, ιδίως για τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Πλήρης πρόσβαση στην ενιαία αγορά: οι εταιρείες της ΕΕ Inc. θα είναι ελεύθερες να επιλέγουν το κράτος-μέλος στο οποίο θα ενσωματωθούν. Η πρόταση περιλαμβάνει μια μαύρη λίστα απαγορευμένων πρακτικών για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες της ΕΕ Inc. αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως όλες οι άλλες εθνικές εταιρείες.

Ισχυρές διασφαλίσεις κατά των καταχρήσεων: Η πρόταση δεν θίγει την εθνική εργατική και κοινωνική νομοθεσία . Θα ισχύουν για την EU Inc. με τον ίδιο τρόπο που ισχύουν για κάθε άλλη επιχείρηση βάσει του εθνικού εταιρικού δικαίου. Οι ισχύουσες εγγυήσεις του κράτους-μέλους καταχώρισης θα ισχύουν πλήρως για την εταιρεία EU Inc., μεταξύ άλλων όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη συνδιαχείριση.

Ευελιξία των μετοχών: Οι εταιρείες της ΕΕ θα έχουν την ευελιξία να δημιουργούν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών με διαφορετικά οικονομικά δικαιώματα ή δικαιώματα ψήφου. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τους ιδρυτές να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από εχθρικές εξαγορές.

Επιπλέον, η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται οι τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση του 28ου καθεστώτος σε άλλους τομείς πολιτικής.

Η ανακοίνωση προτείνει τη μέγιστη δυνατή ψηφιοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εταιρειών και δημόσιων αρχών, για παράδειγμα με το ευρωπαϊκό πορτοφόλι επιχειρήσεων.

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης εξειδικευμένων δικαστικών τμημάτων ή δικαστηρίων με αρμοδιότητα να χειρίζονται διαφορές σχετικά με το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ Inc., ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική, αποδοτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ Inc.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα να επιτραπεί η διασυνοριακή τηλεργασία σε ποσοστό 100 % για καινοτόμες νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση με την επικείμενη δέσμη μέτρων για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Ουσιαστική πρωτοβουλία που μόλις μπεί σε εφαρμογή θα λύσει πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



