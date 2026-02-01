Μια καθ’ όλα Κυνηγετική και Σκοπευτική πίτα στην Πάτρα

1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Πατρών, Κυνοφιλικός Όμιλος Αχαΐας και Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Δυτικής Ελλάδας

Μια καθ' όλα Κυνηγετική και Σκοπευτική πίτα στην Πάτρα
01 Φεβ. 2026 14:28
Pelop News

Ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Πατρών από κοινού με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Αχαΐας και τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμιλο Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν μία πολύ όμορφη εκδήλωση για τα μέλη τους στο DECK CAFE, στην Πάτρα.

Τα τρία σωματεία με τους κοινούς σκοπούς και στόχους γιόρτασαν και την έλευση του νέου έτους και με την ευκαιρία αυτή έγινε ενημέρωση των μελών για τα θέματα που αφορούν και απασχολούν τους κυνηγούς.

Παρών ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος: «Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε συνδράμει να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί στον Δήμο Φαρρών το σκοπευτήριο πήλινου στόχου. Μια αθλητική εγκατάσταση πανελληνίων προδιαγραφών, για αθλήματα σκοποβολής, εκπαίδευσης, αλλά και εξάσκησης στην κυνηγετική σκόπευση και στην ασφαλή χρήση του όπλου.

Το κυνήγι, όταν ασκείται με κανόνες και σεβασμό στη φύση, αποτελεί σημαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δεν είναι απλώς μια παραδοσιακή δραστηριότητα, αλλά μια πρακτική που, σε συνδυασμό με επιστημονικά δεδομένα, συμβάλλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Παράλληλα, οι οργανωμένοι κυνηγοί συμμετέχουν ενεργά στην προστασία και βελτίωση των βιοτόπων, στη φύλαξη των δασών και στην πρόληψη περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Τέλος, πρέπει οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι να επανέλθουν αρωγοί στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Οι κυνηγοί βρίσκονται τακτικά στο φυσικό περιβάλλον και γνωρίζουν την τοπογραφία ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Οι συμβουλές τους είναι πολύτιμες».

