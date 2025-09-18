Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ΝΕΟΤΕΡΑ

Θανατηφόρα σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 17/09/2025, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο σημείο της πρώην αμερικανικής βάσης, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει την ζωή της.

Η 64χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ενώ τρία ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Ο 21χρονος οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα που οδηγούσε μια 64χρονη γυναίκα. Αμέσως μετά, ως συνέπεια της σύγκρουσης, το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα ταξί και ένα ακόμη όχημα.

Δυστυχώς, η 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε γρήγορα στο Ασκληπιείο της Βούλας. Ελαφρά τραυματίες είναι ο 24χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος, ο 23χρονος συνοδηγός του, και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών που ήταν επιβάτιδα στο ταξί.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



