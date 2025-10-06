Μια νίκη, μία ήττα και τρίτη θέση για την Ολυμπιάδα

Δυο εβδομάδες πριν από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας πήρε καλό βαθμό ετοιμότητας στα δυο παιχνίδια που έδωσε στο τουρνουά που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο.

Στο τουρνουά συμμετείχαν ο Ήφαιστος Φλωρινας (ήταν αυτός που το κατέκτησε), ο Παμβοχαϊκός και ο ΑΟ Αιγιαλέων με την πατρινή ομάδα να τερματίζει στην 3η θέση και την ομάδα του Αιγίου να μένει στη 4η.

Η Πατρινή ομάδα έχασε προχθές με 3-0 από τον Ηφαιστο Φλώρινας-ομάδα pre league- και χθες νίκησε στο μικρό τελικό με 3-0 τον ΑΟ Αιγιαλέων.

Από την άλλη, το σύνολο του Λιβαθηνού έχασε προχθές με 3-0 από τον Παμβοχαϊκό και χθες επίσης ηττήθηκε με 3-0 από τους πορτοκαλί.

Kαι στα δυο παιχνίδια, ο Ακης Δαρείος χρησιμοποιήσει τους εξής παίκτες: Κάββουρας, Αδαμόπουλος, Βεζύρης, Μπρουκς, Φερτάκης, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Ρουμελιώτης, Γεωργιόπουλος, Παπακωνσταντόπουλος.

Στα δυο παιχνίδια του ΑΟ Αιγιαλέων , ο Γιάννης Λιβαθηνός έδωσε χρόνο στους εξής: Μούρτζης, Βασιλάκο, Πατρινός, Ντόντη, Δασκαλόπουλο, Μαρουλά, Σαλαβασίδης, (λίμπερο) Κοντογεργόπουλο, Λουτσόπουλος και Λαμπρόπουλο.

Σχολιάζοντας και τα δυο παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του, ο τεχνικός των «πορτοκαλί», Ακης Δαρείος, τόνισε: «Νομίζω οτι ο στόχος του τουρνουά στέφτηκε από επιτυχία, καθώς και οι δυο αγώνες που δώσαμε ήταν ανταγωνιστικοί. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος ήταν δυο πολύ δυνατά τεστ και δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες για να βελτιώσουμε πράγματα».

Επίσης, εισπράξαμε τα καλύτερα σχόλια από όλες τις ομάδες που φιλοξενήσαμε αυτό το διήμερο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όποτε το πρόσημο είναι θετικό».

Από τον ΑΟ Αιγιαλέων, ο Γιάννης Λιβαθηνός, υπογράμμισε: «Δώσαμε δυο δυνατά παιχνίδια και κάναμε δοκιμές σε σύστημα και σχήματα. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά θα συνεχίσουμε την δουλειά μας με στόχο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην πρεμιέρα».

