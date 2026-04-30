Μια όμορφη έξοδος για τους ωφελούμενους του ΕΚΑΜΕ με φροντίδα και γενναιοδωρία

Μια ιδιαίτερα όμορφη και ανθρώπινη εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι εξυπηρετούμενοι του ΕΚΑΜΕ μαζί με τους εκπαιδευτές τους, έπειτα από πρόσκληση για γεύμα στο μεζεδοπωλείο «Σουρωτήρι».

Η πρωτοβουλία ανήκε σε έναν φίλο της δομής, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, συνεχίζοντας ωστόσο να εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή του κάθε φορά που του δίνεται η δυνατότητα. Με αυτή την κίνηση πρόσφερε στους ωφελούμενους και στο προσωπικό μια όμορφη έξοδο, γεμάτη φροντίδα, ζεστασιά και χαμόγελα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΜΕ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον ανώνυμο φίλο για την ευγενική αυτή προσφορά, καθώς και προς τον ιδιοκτήτη του μεζεδοπωλείου, κ. Κώστα Ραμπαβίλα, αλλά και το προσωπικό του καταστήματος για την άψογη φιλοξενία και την προσεγμένη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, απευθύνει σε όλους ευχές για υγεία, δύναμη και ευημερία, αναγνωρίζοντας τη σημασία τέτοιων πράξεων που ενισχύουν στην πράξη το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής στήριξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



