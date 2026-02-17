Μιχαήλ Φαρδής: Στην ελίτ των μηχανικών του κόσμου – Εξελέγη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ

Θέση στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ κατέκτησε ο διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μιχαήλ Φαρδής. Εξελέγη ως ένα από τα 28 διεθνή μέλη της Ακαδημίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το υψηλότατο επιστημονικό του υπόβαθρο, το οποίο έχει τύχει μέχρι σήμερα τιμής και αναγνώρισης εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο κ. Φαρδής εξελέγη για την προσφορά του στην προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνών Αντισεισμικών Κανονισμών. Η εκλογή στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις διεθνώς σε μηχανικούς για την προσφορά τους στην έρευνα, την πράξη ή την εκπαίδευση. Μόνο δύο καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων έχουν μέχρι σήμερα εκλεγεί ως διεθνή μέλη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ, και οι δύο από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο πρώτος ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Βαγενάς.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών με ανακοίνωσή της συγχαίρει τον κ. Φαρδή και του εύχεται «συνέχιση του δημιουργικού του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου και της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (NAE), κατά τις πρόσφατες εκλογές εξελέγησαν 130 μέλη και 28 διεθνή μέλη για το 2026. Με αυτήν την εκλογή, ο συνολικός αριθμός των μελών της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ ανέρχεται σε 2.534 και ο αριθμός των διεθνών μελών σε 356.

Η εκλογή στην Εθνική Ακαδημία Μηχανικών είναι από τις υψηλότερες επαγγελματικές διακρίσεις που απονέμονται σε έναν μηχανικό. Η ένταξη στην Ακαδημία τιμά άτομα που έχουν κάνει εξαιρετική συμβολή στην έρευνα, την πρακτική ή την εκπαίδευση της μηχανικής. Τα μέλη αναγνωρίζονται επίσης για την πρωτοπορία τους σε νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της τεχνολογίας, την επίτευξη σημαντικών εξελίξεων σε παραδοσιακούς τομείς της μηχανικής ή την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση της μηχανικής.

Μιλώντας στην «Π», ο κ. Φαρδής ανέφερε: «Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα αυτή η εκλογή. Κι αυτό, διότι γίνεται σπάνια σε Ελληνες μηχανικούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόλις δύο από την Ελλάδα, ο κ. Βαγενάς που είναι επίσης από το Πανεπιστήμιό μας κι εγώ. Επίσης, η εκλογή ενός διεθνούς μέλους είναι αρκετά δύσκολη, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού τους σε σχέση με τους Αμερικανούς-μέλη της Ακαδημίας».

Ο δεύτερος λόγος που κάνει αυτή την εκλογή σημαντική είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μία κλειστή διαδικασία. «Δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξε αυτή η εκλογή, καθώς δεν την περίμενα. Εγινε από τους συναδέλφους στην Αμερική, οι οποίοι ακολουθούν μία αυστηρή εσωτερική διαδικασία για την επιλογή των διεθνών μελών. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ τιμητικό».

Οπως μας ανέφερε ο καθηγητής, η τελετή της εισαγωγής στην Ακαδημία θα γίνει τον ερχόμενο Οκτώβριο, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Μέχρι τότε ο καθηγητής Μιχαήλ Φαρδής θα συνεχίσει το έργο του στο Πανεπιστήμιο Πατρών. «Είμαι στο Πανεπιστήμιο και εξακολουθώ να προσφέρω σε όποιον τομέα μπορώ. Εδώ είναι ο επιστημονικός μου χώρος κι αυτόν θα συνεχίσω να τροφοδοτώ μέσα από το έργο μου».

Υπενθυμίζουμε ότι πέραν των άλλων διακρίσεων, στον κ. Φαρδή τον Δεκέμβριο του 2022, του είχε απονεμηθεί το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Το βραβείο το είχε απονείμει η τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

