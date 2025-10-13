Μίκης Θεοδωράκης: Η Πάτρα τιμά τον παγκόσμιο συνθέτη με τέσσερις ημέρες εκδηλώσεων και μεγάλη συναυλία

Η Πάτρα γίνεται σημείο αναφοράς για τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ο Δήμος Πατρέων τιμά τον σπουδαίο συνθέτη με ένα τετραήμερο εκδηλώσεων και μία μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους 2025, που έχει ανακηρυχθεί προς τιμήν του.

Μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 9:00 το βράδυ, στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συναυλία της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένη στη μουσική συνάντηση του μεγάλου δημιουργού με τους ποιητές Γιάννη Ρίτσο, Τάσο Λειβαδίτη και Μανώλη Αναγνωστάκη.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, θα ενώσει τη μουσική του Θεοδωράκη με την ποίηση των τριών κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το πώς ο συνθέτης κατάφερε να μεταφέρει την ποίηση «από το βιβλίο στο στόμα του λαού».

Συμμετέχουν οι Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης, σε μια δίωρη μουσική γιορτή που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τέσσερις ημέρες αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη

Ακολουθεί ένα τετραήμερο αφιέρωμα στο Κινηματοθέατρο «Πάνθεον» (17, 18, 20 και 22 Οκτωβρίου), όπου θα παρουσιαστούν προβολές, αφηγήσεις και συναυλίες γύρω από τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αναδεικνύοντας τη σχέση του με την Πάτρα και τη συμβολή του στην ανάδειξη της ποίησης μέσω της μουσικής.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου – 9:30 μ.μ.

Προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης – Το χρώμα της ελευθερίας: Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη (1925–1950)», η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος ενός αυτοβιογραφικού δίπτυχου.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου – 9:30 μ.μ.

Προβολή της δεύτερης ταινίας του δίπτυχου με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950–σήμερα)», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου – 9:00 μ.μ.

Αφιέρωμα με τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (Μέρος Α’), βασισμένο στην αυτοβιογραφία του συνθέτη για τα χρόνια 1937–1938 που έζησε στην Πάτρα.

Αφηγητής: Διονύσης Βούλτσος – Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου – 9:00 μ.μ.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με το Μέρος Β’ της ίδιας ενότητας, το οποίο περιλαμβάνει σύντομες παρεμβάσεις και μικρή συναυλία.

Συμμετέχει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη», σε μουσική επιμέλεια των Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται η προμήθεια δελτίου εισόδου μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr.

Με το τετραήμερο αυτό, ο Δήμος Πατρέων αποδίδει έναν ουσιαστικό φόρο τιμής στον δημιουργό που μετέτρεψε την ποίηση σε τραγούδι, τη μουσική σε συλλογική μνήμη και την Ελλάδα σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο.

