Μικρή αλεπού έκανε βόλτα  στο Ρίο!

Εκτός από την Αθήνα και στην Πάτρα βλέπουμε φαινόμενα με αλεπούδες να κατεβαίνουν αρκετά χαμηλά προφανώς για να βρουν τροφή.

Συμπολίτισσα που μένει μόνιμα στο Ρίο και συνηθίζει κάθε πρωί να κάνει γυμναστική, την ώρα που νωρίς τα ξημερώματα έκανε τζόκινγκ είδε από κοντά μια αλεπού να κάνει βόλτα.

Βέβαια, μόλις το συμπαθές θηλαστικό, αντιλήφθηκε την συμπολίτισσα έφυγε μακριά.

Το οξύμωρο όμως και πολλοί το σχολιάζουν στα social media είναι οι λόγοι που ο αλεπούδες αναγκάζονται να κατέβουν σε τόσο χαμηλό υψόμετρο.

