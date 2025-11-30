Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης
Ενας 22χρονος Ιταλός κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης.
Μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας 24 ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα, κοντά σε γνωστό κλαμπ της ιταλικής συμπρωτεύουσας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας.
Η νεαρή αμέσως κατήγγειλε το συμβάν στους αστυνομικούς και το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης.
Φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη στο μαγαζί και αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγο, να της επιτέθηκε σε διπλανό χώρο στάθμευσης.
