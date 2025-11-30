Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης

Μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας 24 ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα, κοντά σε γνωστό κλαμπ της ιταλικής συμπρωτεύουσας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας.

Η νεαρή αμέσως κατήγγειλε το συμβάν στους αστυνομικούς και το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης.

Φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη στο μαγαζί και αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγο, να της επιτέθηκε σε διπλανό χώρο στάθμευσης.

