Μήλας στον Peloponnisos FM: «Θέμα χρόνου το sold out με Ολυμπιακό»

Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Χρήστος Μήλας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

«Υπάρχει μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξει sol-out» είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Μήλας ο οποίος στάθηκε στη στρατηγική της ομάδας για τη δημιουργία ελληνικού κορμού και την εξέλιξη νέων παικτών, τονίζοντας ότι ο χρόνος συμμετοχής που δίνεται στα νέα παιδιά δεν είναι χάρισμα, αλλά αποτέλεσμα ανάγκης και εμπιστοσύνης.

