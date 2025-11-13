Μήλας στον Peloponnisos FM: «Θέμα χρόνου το sold out με Ολυμπιακό»

Μήλας στον Peloponnisos FM: «Θέμα χρόνου το sold out με Ολυμπιακό»
13 Νοέ. 2025 17:58
Pelop News

Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα στον  Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Χρήστος Μήλας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

«Υπάρχει μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξει sol-out» είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Μήλας ο οποίος στάθηκε στη στρατηγική της ομάδας για τη δημιουργία ελληνικού κορμού και την εξέλιξη νέων παικτών, τονίζοντας ότι ο χρόνος συμμετοχής που δίνεται στα νέα παιδιά δεν είναι χάρισμα, αλλά αποτέλεσμα ανάγκης και εμπιστοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
20:26 Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ
20:19 Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
20:13 Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»
20:12 Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο
20:10 Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ
20:09 «Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή
20:00 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
19:56 Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ
19:48 Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
19:41 Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή
19:29 Μπατακλάν: Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το βράδυ της κόλασης, ΒΙΝΤΕΟ
19:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»
19:09 Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
19:00 Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση
18:50 Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»
18:43 HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε: Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2025
18:41 Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ