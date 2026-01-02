Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1

Με ιδιαίτερα θετικές ειδήσεις εισέρχεται ο αθλητισμός στην Πάτρα το 2026, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, μιλώντας στον peloponnisos FM πρόκειται να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ.

Ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προς τους εργολάβους, αυξήθηκε τελικά ο διαθέσιμος χώρος που θα αξιοποιηθεί για αθλητικές εγκαταστάσεις στις εργασίες που γίνονται στις πρώην σταφιδαποθήκες του ΑΣΟ.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος στον Peloponnisos FM 103.9, έχουν ήδη δρομολογηθεί παρεμβάσεις για τη δημιουργία πολλών γηπέδων, τα οποία θα φιλοξενούν διαφορετικά αθλήματα. Ο Τάκης Πετρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Τα 2/3 του κτιρίου του ΑΣΟ αφιερώνονται πλέον στον αθλητισμό, φιλοξενώντας μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, ενόργανη γυμναστική, μαχητικά αθλήματα (πυγμαχία, taekwondo), ξιφασκία, σκοποβολή, καθώς και επιτραπέζια αθλήματα όπως σκάκι και μπριτζ. Δημιουργείται ένας πολυχώρος 15–16 αθλημάτων, ανοιχτός σε όλους, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αθληθούν. Σε μια περίοδο που οι ιδιωτικές συνδρομές φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 50–60 ευρώ τον μήνα, ο Δήμος στοχεύει να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, παρέχοντας αθλητικές διεξόδους δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος, ιδίως για τις λαϊκές οικογένειες».

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος γνωστοποίησε ότι στις 8 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Παρόντες θα είναι, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς, καθώς και εκπρόσωποι των τεχνικών υπηρεσιών. Στην αυτοψία θα παραστούν εκπρόσωποι ομοσπονδιών και σωματείων, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών και στη συνέχεια θα καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση κάθε αθλήματος. Κλείνοντας, ο κ. Πετρόπουλος αναφέρθηκε συνολικά στους στόχους της δημοτικής αρχής για το 2026, επισημαίνοντας ότι μεγάλο στοίχημα αποτελεί η αναβάθμιση των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



