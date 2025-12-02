Μήνυμα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Ισχυρό μήνυμα για την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και τις προκλήσεις που θέτει η Τουρκία έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025). Ο Στρατηγός αναφέρθηκε στη στρατηγική προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στα διδάγματα που προκύπτουν από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη ωστόσο απαιτείται πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε απρόβλεπτη εξέλιξη. «Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αποτροπή βασίζεται στην ισχυρή αμυντική διάταξη, τις ικανότητες των δυνάμεων και τη διαρκή προετοιμασία για το πιο αρνητικό σενάριο.

Ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε εκτενώς και στις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα συστήματα drones και αντι-drone έχουν, όπως είπε, καθοριστικό ρόλο στον τρόπο διεξαγωγής των πολεμικών συγκρούσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μέτωπο της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενσωματώσει τα σχετικά συμπεράσματα στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων και στη ροή πληροφοριών. «Η πληροφορία κινείται πλέον αστραπιαία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι επιχειρησιακοί διοικητές πρέπει να αποφασίζουν άμεσα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε κάθε στρατιωτική δράση.

Σε ό,τι αφορά τη μορφή των σύγχρονων συγκρούσεων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε ότι η δυνατότητα ακριβείας σε πλήγματα μεγάλου στρατηγικού βάθους αλλάζει τον χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Όπως εξήγησε, η ικανότητα αυτή καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό προληπτικών ενεργειών στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτροπής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



