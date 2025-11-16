Μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας από δύο χιλιάδες παιδιά της Πάτρας – Φωταγωγήθηκε το «Πάρκο Αγάπης» στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Σε μια μοναδική γιορτή που πλημμύρισε την Πάτρα με φως, χαρά και παιδικές φωνές, περίπου δύο χιλιάδες παιδιά από τα Κατηχητικά Σχολεία της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών έστειλαν το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου το μήνυμα των Χριστουγέννων στην πόλη. Μπροστά από τον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου, οι μικροί συμμετέχοντες έψαλαν και τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα και ύμνους της μεγάλης γιορτής, συνοδευόμενα από τη μπάντα του Δήμου Πατρέων.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και συγκινητική, με το πλήθος που παρακολούθησε την εκδήλωση να χειροκροτεί θερμά το «υπερθέαμα» που παρουσίασαν τα παιδιά, σε μια στιγμή ενότητας και εορταστικής προσμονής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου «Πάρκου Αγάπης» του Ιερού Ναού, ενός χώρου που στηρίζει και αναδεικνύει τη μεγάλη προσφορά του προγράμματος «Άρτος Αγάπης» της Μητρόπολης. Τον συντονισμό της γιορτής είχε ο υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, Αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Σωτηρόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άναψαν τα φώτα του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου δέντρου και φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά το Πάρκο Αγάπης, προσφέροντας μια φαντασμαγορική εικόνα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος απηύθυνε λόγια βαθιάς συγκίνησης και αγάπης προς τα παιδιά:

«Αυτά τα παιδιά είναι η χαρά μας, η ελπίδα μας, το μέλλον της Εκκλησίας και της κοινωνίας μας. Ας εργαστούμε όλοι μαζί –γονείς, σχολεία, Εκκλησία– για αυτά τα παιδιά. Είναι το ωραιότερο δώρο του Θεού».

Απευθυνόμενος στη νεολαία που είχε κατακλύσει τον χώρο, πρόσθεσε:

«Μπράβο παιδιά! Είστε ό,τι καλύτερο έχουμε, τα άνθη του κόσμου, η χαρά και η ζωή μας».

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, τους γονείς, τους κατηχητές, τους ιερείς, τον π. Ειρηναίο, τον Πρωτοσύγκελλο π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, καθώς και τους εργαζομένους του Πάρκου Αγάπης και τη μπάντα του Δήμου Πατρέων.

Στο τέλος της γιορτής, τα παιδιά προσέφεραν στον Σεβασμιώτατο μια φωτογραφία από την περσινή μεγαλειώδη εκδήλωση της Νεολαίας, για τη συμπλήρωση 20 ετών αρχιερατείας του, ενώ ο ίδιος τους χάρισε ένα-ένα αναμνηστικά δώρα, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που έφερε νωρίτερα από ποτέ το πνεύμα των Χριστουγέννων στην Πάτρα.

