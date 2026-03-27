Μήνυμα ενότητας, διαδοχής και ελπίδας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Νέου Σαλμενίκου

27 Μαρ. 2026 19:42
Pelop News

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, πρωτοφανή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων για την διοίκηση του Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου’Νέου Σαλμενίκου’’. Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη εγκυρότητα, διαφάνεια και αίσθημα ευθύνης, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, κ. Γεωργίου Μπέσκου, ο οποίος ως δικαστικός αντιπρόσωπος διασφάλισε το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογό μας αποτέλεσε η παρουσία φίλων και εκλεκτών μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Σταύρος Καραδημητρόπουλος, έδωσε το «παρών» και συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία στον Σύλλογο του χωριού του, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στη νέα γενιά και στο μέλλον του τόπου μας.

Μαζί του παρευρέθηκαν ο Ταμίας κ. Σπύρος Χριστόπουλος, ο Έφορος για σωματεία εντός και εκτός Ομοσπονδίας κ. Χάρης Γιαννόπουλος και η Έφορος Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Ολυμπία Ρούβαλη, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη διαδικασία και επιβεβαίωσαν τους άρρηκτους δεσμούς του Συλλόγου μας με τη μεγάλη οικογένεια της Αιγιάλειας.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της ημέρας ήταν η συμμετοχή του Κυριάκου Στρατάκου στην ψηφοφορία. Ο εγγονός ενός εκ των βασικών ιδρυτών και εμπνευστών του Συλλόγου άσκησε το δικαίωμά του στην αίθουσα που φέρει τιμητικά το όνομα του παππού του, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τον τόπο, η προσφορά και η ευθύνη περνούν από γενιά σε γενιά.

Την ίδια στιγμή, η μαζική παρουσία των συγχωριανών μας γέμισε την αίθουσα με συγκίνηση και αισιοδοξία, αγκαλιάζοντας τη νέα προσπάθεια των νέων παιδιών του χωριού. Το Νέο Σαλμενίκο έδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να ενώνει δυνάμεις, να τιμά την ιστορία του και να κοιτάζει μπροστά με πίστη και ομοψυχία.

Ξεχωριστή και ουσιαστική ήταν και η παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Σαλμενίκου, κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλου, ο οποίος με τη στήριξη και το έμπρακτο ενδιαφέρον του παραμένει αρωγός στις προσπάθειες του Συλλόγου μας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανάτασης και ελπίδας, ο Σύλλογος δεν ξεχνά εκείνους που πρόσφεραν την ψυχή τους στην πορεία του. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Παπανικολοπούλου για την απώλεια του πρώην Προέδρου μας, Παναγιώτη Παπανικολόπουλου, ενός ανθρώπου με χαμόγελο και δοτικότητα  που συνέδεσε το όνομά του με την πρόοδο του χωριού μας και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε σημαντικές δράσεις, όπως το Πάρκο και η Γιορτή της Πρωτομαγιάς.

Η νέα διοίκηση ξεκινά το έργο της με ευθύνη, όραμα και δημιουργική διάθεση. Με σεβασμό στην παράδοση και βλέμμα στραμμένο στο αύριο, προετοιμαζόμαστε ήδη για τη 14η συνεχή Εορτή της Πρωτομαγιάς, που αναμένεται να είναι πιο λαμπρή, πιο ζωντανή και πιο δυναμική από ποτέ.

Συνεχίζουμε #μαζί, με αγάπη για τον Σύλλογό μας και πίστη στο χωριό μας.
Με ενότητα – συνεργασία , καινοτομία, δύναμη και όραμα για το μέλλον.

Νέα Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο :

        Πρόεδρος : Γεώργιος Κούτρας , Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Κούτρας

        Γεν. Γραμματέας : Γκολφίνος Παναγιωτόπουλος , Ταμίας : Θεοφάνης Πανουργιάς

Μέλος  : Αθανάσιος Σανδραβέλης

Εξελεγκτική Επιτροπή : Δημήτριος Γιούπης ,Ιωάννης Νιγιάννης , Σταμάτιος Σανδραβέλης

Αντιπρόσωποι Ο.Σ.Α. :

Γεώργιος Κούτρας ,  Θεοφάνης Πανουργιάς  ,Κωνσταντίνος Κούτρας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ