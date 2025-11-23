Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα

Παρέμβαση, με σαφέστατες αιχμές και προειδοποιήσεις προς την Πολιτεία και την Κυβέρνηση, του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου στο 28ο Forum Ανάπτυξης στη συνεδρία με θέμα «Ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές- Διαδημοτικές Συνεργασίες».

Τα βασικά σημεία που στάθηκε ο κ. Αλεξόπουλος:

✔️Η ανθεκτικότητα των Δήμων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητη συνθήκη για την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών. Και αυτή η ανθεκτικότητα μπορεί να χτιστεί μόνο μέσα από συλλογική δράση, διαρκή συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

✔️ Η έλλειψη επιχειρησιακού πλαισίου, συνεργασιών και χρηματοδότησης, μας καθιστά ευάλωτους και αδύναμους απέναντι στους κινδύνους, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι υποδομές μας να είναι διαρκώς εκτεθειμένοι.

Η ανθεκτικότητα των δήμων δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε αποσπασματικές κινήσεις, γραφειοκρατικά εμπόδια και διαρκή μετακύλιση ευθυνών. Όταν οι τοπικές αρχές ζητούν πόρους και σχέδιο, δεν μπορεί η απάντηση να είναι σιωπή ή καθυστερήσεις. Δεν γίνεται να μιλάμε για σύγχρονο κράτος, ενώ αφήνουμε τους δήμους να πολεμούν με ξεπερασμένα εργαλεία.

✔️ Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα. Συνεργασία χωρίς συντονισμό είναι επικοινωνιακό τέχνασμα. Ανθεκτικότητα χωρίς πολιτική ευθύνη είναι ψευδαίσθηση.

✔️Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μια πολιτική κουλτούρα συνεργασιών. Μια διοίκηση που συντονίζει, ενώνει και δεν κατακερματίζει. Μια αυτοδιοίκηση που διεκδικεί, δεν συμβιβάζεται, και πρωτοστατεί στη θωράκιση των πολιτών.

✔️Αν θέλουμε πραγματικά ανθεκτικούς δήμους, πρέπει να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο της αδράνειας και της πρόχειρης διαχείρισης. Να χτίσουμε μια νέα αρχιτεκτονική για την πολιτική προστασία, όπου οι δήμοι έχουν ρόλο, λόγο και δύναμη – όχι απλώς υποχρεώσεις.

✔️Η κοινωνία το απαιτεί, και η πραγματικότητα δεν αφήνει άλλα περιθώρια. Οι φυσικές καταστροφές δεν κάνουν πολιτικές χάρες. Ή θα αλλάξουμε, ή θα πληρώνουμε ξανά και ξανά το ίδιο τίμημα.

✔️Ας θέσουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο διαδημοτικών συμμαχιών με πραγματική ισχύ, ας εδραιώσουμε σταθερές συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα, ας διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με την κοινωνία και τις εθελοντικές ομάδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



